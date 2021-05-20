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20 мая 20:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Первый российский музей Кунсткамера готовится к 350-летию своего создателя Петра I

Общество
Первый российский музей Кунсткамера готовится к 350-летию своего создателя Петра I
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Старейший музей Санкт-Петербурга уже начал готовиться к 350-летию Петра Великого. Об этом рассказал директор Кунсткамеры, член-корреспондент РАН Андрей Головнев в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН. Музейщики готовят три крупные реэкспозиции и делают они это с учетом опыта, полученного в пандемию.

Самый большой поворот, который произошел в музейной работе, связан с киберпространством, заявил директор музея. Локдаун подтолкнул музеи к расширенной работе в онлайн-формате и проведению дополнительных виртуальных выставок. Изменился и режим существования музея — правила входа и приема посетителей, которые выстраивались в очереди, несмотря на пандемию.

«Мы едва не попали даже на штрафы: слишком большие очереди. Но мы научились пускать людей сеансами и управлять навигацией. Это помогло даже выделить некоторые ориентиры в наших планах реэкспозиции, которую предстоит провести», — пояснил Головнев.

Обычно Кунсткамеру посещали около 600 тысяч человек в год. В этом году посетителей заметно меньше, но итоги пока подводить рано, считает руководитель музея. Тем более сейчас учитываются и виртуальные посетители, благодаря цифровизации статистика уже другая.

Пандемийная digital-революция поставила перед музейщиками глобальный вопрос: «Что такое экспонат?». Раньше, по словам Андрея Головнева, был культ подлинников, но сейчас речь идет о том, что подлинником становится цифровая копия.

«Мы связываем будущее музейного дела с созданием копий. Но здесь есть юридический аспект. Поскольку мы должны хранить цифровую копию в едином экземпляре. Многие привыкают к тому, что онлайн-выставки — теперь чуть ли единая, главная, форма выставок», — поделился он.

Первый российский музей «Кунсткамера» готовится к 350-летию своего создателя Петра I
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Кунсткамера — это не только музей, но и научно-исследовательский институт. Во время жестких противокоронавирусных ограничений многие сотрудники оказались за пределами музея, но это не помешало им продолжить исследовательскую работу. Тогда никто не мог представить, что изоляция даст удивительный результат.

«Парадокс заключается в том, что мы считали себя неотъемлемой частью музея: музей живет в нас и вдохновляет на творчество. А тут изоляция. Интересный итог: по количеству созданных научных трудов мы превзошли предыдущие этапы. Доделали то, что не удавалось доделать ранее и на что не хватало времени. Мы в значительной степени продвинулись в достижениях», — поделился руководитель музея.

В ближайший год музей ждут значительные изменения. Прежде всего произойдет реэкспозиция. К 350-летию Петра Великого будет создана новая экспозиция — «Петровская Кунсткамера». В ней предполагается воссоздание атмосферы старой экспозиции, где «вся Вселенная была в одной комнате», рассказал о планах Андрей Головнев. Также для посетителей будет подготовлена большая экспозиция реэтнографии в стиле кругосветного путешествия по народам и культурам. Обязательно, по заверениям директора музея, восстановят археолого-антропологическую выставку о происхождении человека.

санкт-петербург музей кунсткамера головнев
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Все новости / Общество / Первый российский музей Кунсткамера готовится к 350-летию своего создателя Петра I
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