Первый российский музей «Кунсткамера» готовится к 350-летию своего создателя Петра I

Старейший музей Санкт-Петербурга уже начал готовиться к 350-летию Петра Великого. Об этом рассказал директор Кунсткамеры, член-корреспондент РАН Андрей Головнев в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН. Музейщики готовят три крупные реэкспозиции и делают они это с учетом опыта, полученного в пандемию.

Самый большой поворот, который произошел в музейной работе, связан с киберпространством, заявил директор музея. Локдаун подтолкнул музеи к расширенной работе в онлайн-формате и проведению дополнительных виртуальных выставок. Изменился и режим существования музея — правила входа и приема посетителей, которые выстраивались в очереди, несмотря на пандемию.

«Мы едва не попали даже на штрафы: слишком большие очереди. Но мы научились пускать людей сеансами и управлять навигацией. Это помогло даже выделить некоторые ориентиры в наших планах реэкспозиции, которую предстоит провести», — пояснил Головнев.

Обычно Кунсткамеру посещали около 600 тысяч человек в год. В этом году посетителей заметно меньше, но итоги пока подводить рано, считает руководитель музея. Тем более сейчас учитываются и виртуальные посетители, благодаря цифровизации статистика уже другая.

Пандемийная digital-революция поставила перед музейщиками глобальный вопрос: «Что такое экспонат?». Раньше, по словам Андрея Головнева, был культ подлинников, но сейчас речь идет о том, что подлинником становится цифровая копия.

«Мы связываем будущее музейного дела с созданием копий. Но здесь есть юридический аспект. Поскольку мы должны хранить цифровую копию в едином экземпляре. Многие привыкают к тому, что онлайн-выставки — теперь чуть ли единая, главная, форма выставок», — поделился он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кунсткамера — это не только музей, но и научно-исследовательский институт. Во время жестких противокоронавирусных ограничений многие сотрудники оказались за пределами музея, но это не помешало им продолжить исследовательскую работу. Тогда никто не мог представить, что изоляция даст удивительный результат.

«Парадокс заключается в том, что мы считали себя неотъемлемой частью музея: музей живет в нас и вдохновляет на творчество. А тут изоляция. Интересный итог: по количеству созданных научных трудов мы превзошли предыдущие этапы. Доделали то, что не удавалось доделать ранее и на что не хватало времени. Мы в значительной степени продвинулись в достижениях», — поделился руководитель музея.

В ближайший год музей ждут значительные изменения. Прежде всего произойдет реэкспозиция. К 350-летию Петра Великого будет создана новая экспозиция — «Петровская Кунсткамера». В ней предполагается воссоздание атмосферы старой экспозиции, где «вся Вселенная была в одной комнате», рассказал о планах Андрей Головнев. Также для посетителей будет подготовлена большая экспозиция реэтнографии в стиле кругосветного путешествия по народам и культурам. Обязательно, по заверениям директора музея, восстановят археолого-антропологическую выставку о происхождении человека.