Алиев: Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией

Баку, 20 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Ереваном для урегулирования ситуации на границе.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе на армяно-азербайджанской границе. В Ереване отметили, что огонь пограничники открыли при попытке азербайджанских силовиков нарушить границу Армении.

По словам и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на границе в Сюникской области все еще сохраняется напряженная обстановка, свыше 500 азербайджанских солдат остаются на некоторых приграничных территориях. Ереван со своей стороны предпринимает все усилия для того, чтобы стычка у границ не вылилась в полновесный конфликт.

Российская сторона при этом заявила о своей готовности оказать Еревану и Баку содействие в проведении демаркации границ.