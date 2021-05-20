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Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
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Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
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Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
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Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
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Общество
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17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
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Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной

Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
Федеральное агентство новостей  / 

Махатма Ганди считал евреев «гражданами мира», а разделение британской Палестины по религиозному признаку — безусловной ошибкой. И все же Нью-Дели признал государство Израиль, которое к 2017 году стало вторым после России поставщиком оружия для индийской армии. Индийские националисты считают еврейское государство «естественным союзником», а индийская экономика в значительной степени зависит от поставок нефти из мусульманских стран Среднего Востока. Как менялась позиция Индии по палестино-израильскому конфликту и какая она сейчас — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Выступление в ООН

В начале этой недели постоянный представитель Индии при Организации Объединенных Наций Шри Т. С. Тирумурти сделал первое заявление Индии по этому вопросу на «открытых дебатах» Совета Безопасности ООН по эскалации израильско-палестинского конфликта.

Это заявление косвенно возлагает ответственность за начало нового витка насилия на Израиль, поскольку отправной точкой столкновений назван Восточный Иерусалим, а не сектор Газа.

Просьба к обеим сторонам воздержаться от «попыток в одностороннем порядке изменить существующий статус-кво, в том числе в Восточном Иерусалиме и его окрестностях», по-видимому, является посланием Израилю к его политике.

В заявлении также подчеркивается, необходимость уважать историческое и религиозное значение святых мест Иерусалима, в том числе и Храмовой горы. Это место, управляемое Иорданией, почитается как мусульманами, так и иудеями.

Тем не менее в заявлении Тирумурти прозвучало резкое осуждение «неизбирательных ракетных обстрелов из Газы» по гражданским целям в Израиле, а не израильских ударов внутри Газы.

Как это происходит с 2017 года, Восточный Иерусалим не был упомянут как столица палестинского государства, зато было использовано выражение «Харам аш-Шариф/Храмовая гора», уравнивающее притязания как Израиля, так и Палестины.

Политика Нью-Дели в отношении самого продолжительного конфликта в мире в течение первых четырех десятилетий после обретения Индией независимости перешла от недвусмысленно про-палестинской к постоянному балансированию между сторонами в последние 30 лет, причиной которого стали дружественные связи с Израилем.

Когда Индия поддерживала Палестину

«Палестина принадлежит арабам в том же смысле, в каком Англия принадлежит англичанам, а Франция — французам», — написал в ноябре 1938 года Махатма Ганди.

Яростно выступавший против раздела Британской Индии на мусульманский Пакистан и светскую Индию, Ганди также не считал правильным разделение Британской Палестины по религиозному признаку.

Махатма Ганди, лидер борьбы за независимость Индии
pixabay.com  / @WikiImages

В 1948 году Индия была единственным неарабским государством среди 13 стран, проголосовавших против раздела Палестины в Генеральной Ассамблее ООН, которое привело к созданию Израиля. В 1950 году Нью-Дели признал государство Израиль, однако только через три года в Мумбаи появилось израильское консульство. Посольство еврейского государства было открыто в столице страны в 1992 году.

На 53-й сессии ООН Индия выступила соавтором проекта резолюции о праве палестинцев на самоопределение. Во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов индийское руководство называло Израиль агрессором.

В 1975 году Индия стала первой неарабской страной, признавшей Организацию освобождения Палестины (ООП) в качестве единственного представителя палестинского народа, и предложила ей открыть офис в Дели. Пять лет спустя этому офису был предоставлен дипломатический статус.

В 1988 году, когда ООП провозгласила независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, Индия немедленно признала его. Ясера Арафата принимали как главу государства всякий раз, когда он посещал Индию.

Ясер Арафат, Председатель Организации освобождения Палестины с 1969 по 2004 год и глава Палестинской национальной администрации с 1994 по 2004 год
flickr.com  / @Thomas Hawk

Однако в 1992 году на фоне распада Советского Союза и массовых сдвигов в геополитике Западной Азии из-за первой войны в Персидском заливе, Индия приняла решение нормализовать отношения с Израилем.

Тогда же ООП потеряла большую часть своего влияния в арабском мире, приняв сторону Ирака и Саддама Хусейна во время оккупации Кувейта.

Открытие индийского посольства в Тель-Авиве в январе 1992 года ознаменовало конец 40 лет холодного отношения к Израилю.

Период нормализации отношений с Израилем

Через четыре года, после того, как правительство Индии учредило дипломатическую миссию в Тель-Авиве, было открыто представительство в Газе. Впоследствии оно переехало в Рамаллу, поскольку палестинское движение раскололось между ХАМАС (который получил контроль над Газой) и Организацией освобождения Палестины.

Нью-Дели по-прежнему твердо стоял на стороне ООП, которая считалась готовой к политическому урегулированию конфликта.

На Генеральной Ассамблее ООН в октябре 2003 года Индия проголосовала против строительства Израилем разделительной стены, а также за то, чтобы Палестина стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году.

Спустя год представители Нью-Дели стали соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая позволила Палестине стать государством-наблюдателем, не являющимся членом организации и не имеющим права голоса.

Кроме того, Индия поддержала установку палестинского флага на территории ООН в сентябре 2015 года.

В течение двух с половиной десятилетий, начиная с 1992 года, отношения между Индией и Израилем продолжали развиваться, в основном за счет оборонных сделок, а также в таких секторах, как наука, техника и сельское хозяйство. Но Индия никогда в полной мере не признавала эти отношения.

К 2016 году Израиль стал третьим по величине поставщиком оружия в Индию. Нью-Дели, в свою очередь, является крупнейшим рынком экспорта израильского оружия.

Политика Нарендры Моди в отношении Израиля и Палестины

В июле 2017 года Нарендра Моди стал первым индийским премьер-министром, посетившим Израиль (в феврале 2018 года он также посетил Палестину). Тогда говорили, что Индия «убрала дефис» из израильско-палестинских отношений и будет заниматься этими странами по отдельности.

Действительно, в эпоху, когда между собой сотрудничают Саудовская Аравия и Израиль, признание палестино-израильского конфликта внутренним делом этих двух стран выглядит логично.

Страны Персидского залива, в особенности Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, имеют важнейшее значение для индийской экономики. Именно оттуда Индия получает 60% экспортируемой в страну нефти.

В то же время в 2019 году на Среднем Востоке трудились 8,5 млн индийцев, которые отправили на родину около 79 млрд долларов за год, что составило около 2,7% ВВП страны.

Дипломатия Нарендры Моди добавила еще один фактор в отношения со странами Персидского залива — значительные инвестиции, сделанные арабскими странами в инфраструктурные проекты Индии.

Инвестиционное управление Абу-Даби предоставило Нью-Дели один миллиард долларов в рамках специальной программы строительства жилья, еще один миллиард долларов в рамках Национального инвестиционного и инфраструктурного фонда Индии и 300 млн долларов в рамках проекта по возобновляемым источникам энергии в одном только 2017 году.

В то же время националисты из Народной партии Индии («Бхарата Джаната парти»), к которой принадлежит и сам премьер-министр, выражают поддержку Израилю.

Нужно отметить, что последовательные шаги по улучшению отношений с еврейским государством предпринимались именно в те периоды, когда Народная партия Индии находилась у власти в Нью-Дели.

Индийские националисты считают, что идеологически позиции двух стран очень близки. Существует убеждение, что оба государства — изолированные демократии, которым угрожает враждебное соседство. Кроме того, Индия и Израиль стали мишенями мусульманского экстремизма, часто обучаемого, финансируемого и поддерживаемого внешнеполитическими противниками.

Необходимость балансирования между взглядами правящей партии, общественным мнением и требованиями экономических реалий — ключ к пониманию позиции Индии по палестино-израильскому конфликту.

израиль индия палестина индия сегодня
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