Среднюю почасовую оплату курьера оценили в 399 рублей

Москва, 20 мая. Ежемесячный заработок курьера на 20–60% выше средней региональной заработной платы. В целом сотрудники службы доставки получают 399 рублей в час.

Соответствующей информацией поделились эксперты ЦСР и ОНФ в исследовании рынка труда. Выборка включает более 2 тысяч человек и проводилась в 14 российских городах. Для 65% опрошенных курьерская служба представляется единственным источником дохода, а 35% респондентов совмещают работу с другой деятельностью. В среднем курьеры зарабатывают 399 рублей в час, передает «Коммерсантъ».

Почасовой доход работников варьируется в зависимости от доставки товаров: больше всего зарабатывают автомобильные курьеры (около 450 рублей в час), а среди пеших сотрудников значение составляет 318 рублей. В столице их заработок ниже среднего по городу, разница между ними достаточно большая и составляет 34%.

Ранее сообщалось, что робот «Ровер» станет заниматься транспортировкой еды из двух магазинов в московский микрорайон Хамовники. В дальнейшем будет реализована возможность доставки из «Яндекс.Лавки».