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20 мая 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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Снятую в ЛНР военную драму «Ополченочка» покажут в 80 странах мира

  /   Обновлено: 20 мая 2021 17:41
Общество
Снятую в ЛНР военную драму «Ополченочка» покажут в 80 странах мира
ФБА «Экономика сегодня»  /  Светлана Бондарь

Подписание договора о передаче прав на некоммерческий показ фильма «Ополченочка» между Россотрудничеством и киностудией «Лугафильм» — это историческое событие для всего Донбасса за годы противостояния с Украиной. Об этом ФАН заявил автор идеи, продюсер, оператор-постановщик и соавтор сценария киноленты Роман Разум.

Создатели фильма уверены, что теперь, когда фильм о женском танковом экипаже будет переведен на другие языки и показан в других странах, люди во всем мире узнают правду о том, что происходит в Донбассе. По словам продюсера Романа Разума, пока сложно сказать, как зритель за рубежом воспримет эту киноленту.

«Русскоязычные зрители все-таки будут более-менее понимать ситуацию, но остальные, наверное, будут относиться к фильму, как будто бы мы совершили полет на Марс, — отметил собеседник ФАН. — Им будет непросто разобраться, но это первый кирпичик, который позволит им понять, что происходит в Донбассе и за что воюют ополченцы».

Роман Разум добавил, что подписание договора с Россотрудничеством является крайне важным событием всех создателей фильма.

«Кинематограф в нашем случае — единственное оружие мягкой силы, с помощью которого мы можем рассказать, что у нас происходит, — подчеркнул кинематографист. — Это не документальный фильм, а художественное кино, которое подключает человека сопереживать и вдумываться в эту ситуацию. То, что мы сегодня сделали, очень важно. Это историческое и культурное событие для всего Донбасса за все годы противостояния».

В свою очередь, исполнительный продюсер «Ополченочки», руководитель Молодежного дипломатического корпуса новейших государств Антон Горохов обратил внимание на то, что фильм носит антивоенный характер, хоть и показывает жестокость и насилие.

«Этот фильм антивоенный, потому что он показывает, как женщины, которые должны давать жизнь, пошли по тем или иным причинам воевать. Кинолента показывает ужасы войны, — заключил Горохов. — Но при этом говорится о том, что в крайнем случае, когда невозможно договориться мирным путем, приходится брать в руки оружие, в том числе и женщинам, для отстаивания своих национальных убеждений и независимости родной земли, своего языка и культуры».

На подписании договора присутствовали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В мероприятии также приняли участие актеры, сыгравшие главные роли: Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев, а также действующие военнослужащие армии Донбасса — девушки-танкисты, которые стали прототипами главных героев кинокартины.

Сценарий «Ополченочки» написан на основе реальных политических и военных событий в Луганской Народной Республике. Каждая из трех героинь картины прошла свой трагический путь войны — потерю близких, предательство, насилие. У каждой мир раскололся надвое — на до и после. Три «ополченочки» оказываются вместе в экипаже боевого танка Народной милиции и совершают настоящий боевой подвиг.

Напомним, специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис побывал на премьере «Ополченочки» в культурном центре Общероссийского народного фронта и поделился впечатлениями от киноленты. Создатели фильма сообщали, что СБУ всячески старалась дискредитировать проект. Кроме того, члены съемочной группы регулярно получают угрозы в свой адрес от украинских спецслужб.

донбасс лнр кино россотрудничество ополченочка
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Все новости / Общество / Снятую в ЛНР военную драму «Ополченочка» покажут в 80 странах мира
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