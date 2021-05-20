Снятую в ЛНР военную драму «Ополченочка» покажут в 80 странах мира

Подписание договора о передаче прав на некоммерческий показ фильма «Ополченочка» между Россотрудничеством и киностудией «Лугафильм» — это историческое событие для всего Донбасса за годы противостояния с Украиной. Об этом ФАН заявил автор идеи, продюсер, оператор-постановщик и соавтор сценария киноленты Роман Разум.

Создатели фильма уверены, что теперь, когда фильм о женском танковом экипаже будет переведен на другие языки и показан в других странах, люди во всем мире узнают правду о том, что происходит в Донбассе. По словам продюсера Романа Разума, пока сложно сказать, как зритель за рубежом воспримет эту киноленту.

«Русскоязычные зрители все-таки будут более-менее понимать ситуацию, но остальные, наверное, будут относиться к фильму, как будто бы мы совершили полет на Марс, — отметил собеседник ФАН. — Им будет непросто разобраться, но это первый кирпичик, который позволит им понять, что происходит в Донбассе и за что воюют ополченцы».

Роман Разум добавил, что подписание договора с Россотрудничеством является крайне важным событием всех создателей фильма.

«Кинематограф в нашем случае — единственное оружие мягкой силы, с помощью которого мы можем рассказать, что у нас происходит, — подчеркнул кинематографист. — Это не документальный фильм, а художественное кино, которое подключает человека сопереживать и вдумываться в эту ситуацию. То, что мы сегодня сделали, очень важно. Это историческое и культурное событие для всего Донбасса за все годы противостояния».

В свою очередь, исполнительный продюсер «Ополченочки», руководитель Молодежного дипломатического корпуса новейших государств Антон Горохов обратил внимание на то, что фильм носит антивоенный характер, хоть и показывает жестокость и насилие.

«Этот фильм антивоенный, потому что он показывает, как женщины, которые должны давать жизнь, пошли по тем или иным причинам воевать. Кинолента показывает ужасы войны, — заключил Горохов. — Но при этом говорится о том, что в крайнем случае, когда невозможно договориться мирным путем, приходится брать в руки оружие, в том числе и женщинам, для отстаивания своих национальных убеждений и независимости родной земли, своего языка и культуры».

На подписании договора присутствовали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В мероприятии также приняли участие актеры, сыгравшие главные роли: Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев, а также действующие военнослужащие армии Донбасса — девушки-танкисты, которые стали прототипами главных героев кинокартины.

Сценарий «Ополченочки» написан на основе реальных политических и военных событий в Луганской Народной Республике. Каждая из трех героинь картины прошла свой трагический путь войны — потерю близких, предательство, насилие. У каждой мир раскололся надвое — на до и после. Три «ополченочки» оказываются вместе в экипаже боевого танка Народной милиции и совершают настоящий боевой подвиг.

Напомним, специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис побывал на премьере «Ополченочки» в культурном центре Общероссийского народного фронта и поделился впечатлениями от киноленты. Создатели фильма сообщали, что СБУ всячески старалась дискредитировать проект. Кроме того, члены съемочной группы регулярно получают угрозы в свой адрес от украинских спецслужб.