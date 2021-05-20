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20 мая 17:27
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новостей
17:23
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Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
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Задыхающуюся девочку-подростка спас полицейский из ЕАО

  /   Обновлено: 20 мая 2021 16:53
Общество
Задыхающуюся девочку-подростка спас полицейский из ЕАО
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Биробиджан, 20 мая. Участковый уполномоченный полиции спас задыхающуюся девочку-подростка в Еврейской автономной области и предотвратил трагедию.

Девочке 13 лет в одной из квартир поселка Приамурский потребовалась срочная помощь. Прибывший на место происшествия правоохранитель увидел, что подросток не дышит. Полицейский оказал ребенку экстренную помощь, и к приезду скорой девочка задышала.

«Я начал тогда оказывать ей необходимую экстренную помощь, так как владел этими навыками», — отметил участковый.

Бригада медиков подтвердила, что подросток находился в состоянии клинической смерти. Девочку спасло то, что правоохранитель сделал ей искусственное дыхание. Благодаря работе полицейского, девочку удалось вывести из состояния клинической смерти. Папа спасенного подростка выразил полицейскому особую благодарность.

Правоохранители помогают людям в разных городах России. Например, работающие в полиции муж и жена во время планового обхода в Красноярске заметили пожар в доме и спасли находящихся там пожилых граждан.

полицейский спасение хорошие новости россии
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Все новости / Общество / Задыхающуюся девочку-подростка спас полицейский из ЕАО
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