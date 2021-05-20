Задыхающуюся девочку-подростка спас полицейский из ЕАО

Биробиджан, 20 мая. Участковый уполномоченный полиции спас задыхающуюся девочку-подростка в Еврейской автономной области и предотвратил трагедию.

Девочке 13 лет в одной из квартир поселка Приамурский потребовалась срочная помощь. Прибывший на место происшествия правоохранитель увидел, что подросток не дышит. Полицейский оказал ребенку экстренную помощь, и к приезду скорой девочка задышала.

«Я начал тогда оказывать ей необходимую экстренную помощь, так как владел этими навыками», — отметил участковый.

Бригада медиков подтвердила, что подросток находился в состоянии клинической смерти. Девочку спасло то, что правоохранитель сделал ей искусственное дыхание. Благодаря работе полицейского, девочку удалось вывести из состояния клинической смерти. Папа спасенного подростка выразил полицейскому особую благодарность.

Правоохранители помогают людям в разных городах России. Например, работающие в полиции муж и жена во время планового обхода в Красноярске заметили пожар в доме и спасли находящихся там пожилых граждан.