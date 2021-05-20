США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ

Члены Гражданского форума ЕС-Россия направили письмо комитету министров Совета Европы с призывом к Москве соблюдать международные обязательства и отказаться от репрессий в отношении представителей гражданского общества, в частности осужденного оппозиционера Алексея Навального. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Андрей Ваджра назвал данное обращение банальным подыгрыванием зависимых от американских властей европейских структур Вашингтону.

Авторы послания заявили, что заключение основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) под стражу и вынесение ему приговора в январе 2021 года является нарушением предписаний Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Также они написали о якобы последовавшей вслед за этим «лавине репрессивных действий», затронувшей правозащитников, журналистов и адвокатов.

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Письмо адресовано главе МИД Германии Хайко Масу и госминистру по делам Европы при ведомстве Михаэлю Роту. Напомним, ФРГ председательствует в Совете Европы с ноября минувшего года. Основная часть обращения посвящена оппозиционеру, отбывающему наказание в исправительной колонии во Владимирской области по делу о хищении у компании «Ив Роше».

Стоит отметить, что представители Гражданского форума ЕС-Россия, объединяющего свыше 180 некоммерческих организаций (НКО) из стран Европы и РФ, позиционируют себя как площадку, якобы независимую от правительств, политических движений и бизнеса. На официальном сайте говорится, что ее главная задача — содействие интеграции между Россией и Евросоюзом, «основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости».

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, писатель и публицист Андрей Ваджра указал на то, что авторы письма комитету министров Совета Европы, очевидно, полностью зависят от США, поскольку придерживаются традиционной западной практики двойных стандартов. По его словам, подобные искусственно созданные структуры обращают внимание международного сообщества исключительно на те события, которые могут быть выгодны их кураторам.

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«В данном случае речь не идет о каких-то фундаментальных принципах и ценностях. В этом обращении говорится главным образом об Алексее Навальном. При этом почему-то Европой абсолютно игнорируется ситуация, связанная с [Виктором] Медведчуком, который является представителем украинской оппозиции и по сути подвергся безосновательным репрессивным мероприятиям», — напомнил Ваджра.

Тем самым, заметил эксперт, Европейские структуры, которые полностью зависят от США и не обладают самодостаточностью, просто подыгрывают Вашингтону.

Также собеседник подчеркнул, что Навальный осужден по конкретной уголовной статье, а в Киеве до сих пор никто не в состоянии внятно сформулировать, в чем же виноват Медведчук. Он констатировал, что за созданием этого обращения в СЕ стоят западные политические элиты, у которых появился запрос на формирование соответствующей информационной повестки с целью оказания давления на российские власти.

Global Look Press / Kremlin Pool

«Подобная избирательность лишь подтверждает, что определенные силы на Западе используют разнообразные информационные технологии для оказания давления на Россию. Во всяком случае, им так кажется, что вот такими методами они чего-то могут добиться. Я не думаю, что это на что-то повлияет», — заключил Андрей Ваджра.

Ранее политический аналитик Роман Романов рассказал ФАН, как западные государства, нарушив всевозможные дипломатические нормы, задействовали редакции BBC и «Новой газеты» в качестве инструментов влияния на внутреннюю политику РФ. Он отметил, что Алексей Навальный и созданные им структуры в нашей стране – это иностранные агенты, выполняющие задачи своих зарубежных кураторов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.