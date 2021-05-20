Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы

Скопье, 20 мая. Премьер-министр Северной Македонии выступил с провокационным заявлением. В своем интервью Зоран Заев предупредил о том, что репутации Евросоюза на Западных Балканах может быть нанесен ущерб. Это произойдет, если в ближайшее время не начнутся переговоры по вступлению в блок Северной Македонии и Албании. По его словам, есть конкурирующие силы, которые получат влияние в регионе.

«Многие ожидания наших граждан не оправдались, и поэтому евроскептицизм усиливается», - сказал Заев.

Он подчеркнул, что отказ начать переговоры затронет не только Северную Македонию и Албанию, но и более широкий регион Западных Балкан, который сейчас окружен членами ЕС и который был театром боевых действий в 1990-х годах, в результате чего Югославия распалась.

Заев сказал, что, если ЕС не выполнит свои обещания, у Приштины и Белграда будет меньше стимулов для разрешения разногласий в рамках переговоров при посредничестве ЕС. Он также добавил, что это снизит шансы Боснии и Герцеговины принять реформы, необходимые для переговоров о членстве. Если путь в ЕС замедлится, то «появится больше места для других держав», особенно для России и Китая.

Заев также отверг выдвинутую Оливером Вархели идею о продолжении переговоров с Албанией, исключая при этом Северную Македонию из процесса, хотя бы и временно. Он отметил, что в последние несколько дней лидеры европейских институтов, а также несколько стран-членов ЕС дали понять, что обе страны должны двигаться вперед вместе.

???????????????? Иднината на Западен Балкан е во полноправното членство во ЕУ. Со @eucopresident Шарл Мишел се согласивме дека треба да се спроведе едногласната одлука на земјите-членки на унијата од март минатата година за почеток на пристапните преговори за Северна Македонија и Албанија. pic.twitter.com/XmMNkVxvhI — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) May 19, 2021

Члены ЕС согласились начать переговоры с двумя странами более года назад, но процесс приостановлен, главным образом потому, что Болгария заблокировала путь Северной Македонии за стол переговоров. Правительство в Софии настаивает на том, что двусторонние споры между Болгарией и Северной Македонией по поводу языка и истории должны быть разрешены до обсуждения вступления в «Европейскую семью народов».

Заев выразил оптимизм по поводу выхода из тупика с Болгарией, назвав проблемы между Софией и Скопье «несущественными», а также выразил надежду на то, что самые влиятельные западные правительства, включая новую администрацию президента США Джо Байдена, помогут им выйти из тупика:

«Если не будет достигнуто никакого прогресса, - предупредил он, - процесс расширения будет заморожен как минимум на полтора года из-за выборов в Болгарии и в основных державах ЕС - Германии и Франции».

При этом власти Северной Македонии продолжают вести антироссийскую политику: накануне появилась информация о том, что из страны выслан один из российских дипломатов. Что стало причиной этому, пока не сообщается, однако российская авиакомпания Nord Wind отменила анонсированные с 21 мая рейсы в Северную Македонию по маршруту Москва-Скопье-Москва.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал политолог Митко Арнаудов.

/ Федеральное агентство новостей

По его представлению, нынешний премьер-министр Македонии - единственный политик в этой стране с момента обретения независимости, который был готов к компромиссу с Грецией и Болгарией – от смены названия страны до формулировки «общая история» в межгосударственном соглашении, подписанном 1 августа 2017 г. Среди прочего, ускоренная евроатлантическая интеграция страны была одним из ключевых обещаний Заева с момента его прихода к власти.

Что касается членства в НАТО, то, по словам эксперта, всем было ясно, что это произойдет сразу после подписания договора с Грецией о смене названия, потому что оно казалось основным барьером на этом пути. Никто не ожидал, что Болгария выступит настолько жестко и решит заблокировать европейскую интеграцию Скопье из-за нерешенных вопросов вокруг так называемой «общей истории».

«София пошла еще дальше и задала существенный вопрос о происхождении македонского языка и македонского народа. В таких обстоятельствах пространство для маневра Заева очень ограничено, потому что София прямо требует, чтобы Скопье приняло формулировку о том, что македонский язык возник на основе болгарского, и что македонский народ происходит от болгарского народа. Подобные формулировки Софии, которые в Болгарии единодушно поддержали все имеющиеся политические образования, создают незавидное положение для нынешнего правительства Македонии, которое уже сталкивается с серьезным давлением, особенно на политическом уровне, таким как участившаяся блокада парламента Македонии», – пояснил Арнаудов.

Что касается совместного вступления Македонии и Албании в ЕС, по мнению политолога, у Заева есть опасения по поводу возможного разделения в этом процессе, ведь нельзя забывать факт значительной роли албанцев в этой стране - как политической, так и социальной.

Главное, что объединяет македонцев и албанцев – евроатлантическая интеграция. Поэтому возможная отсрочка вступления Скопье в ЕС, а также прогресс Тираны на этом пути могут возмутить представителей местных групп албанцев, которые видят свое будущее в Македонии только как в полноправном члене НАТО и ЕС.

«На данный момент я не знаю, насколько Брюссель осведомлен о таких тенденциях Македонии, но нельзя игнорировать тот факт, что межнациональные стабильные отношения в Скопье в первую очередь основаны на общем евроатлантическом будущем. Кроме того, отсрочка европейской интеграции Скопье может снова привести к политическому кризису в стране, которая еще выходит из предыдущего, закончившегося в начале 2017 года и повлекшему смену власти. ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство – прим. редакции) по-прежнему остается крупнейшей оппозиционной партией. Откладывая начало переговоров между Брюсселем и Скопье, она может привести к досрочным парламентским выборам и беспорядкам, что в любом случае плохо для страны, учитывая текущую экономическую ситуацию», – отметил Арнаудов.

При этом антироссийская и антикитайская риторика Заева, по мнению Арнаудова, связана не столько с его опасениями об усилении роли России и Китая в регионе, сколько с попыткой напугать Брюссель. Тема главенствующих на Балканах Москвы и Пекина для премьер-министра –очередной «туз» в переговорах о вступлении Северной Македонии в ЕС.

«Усиление присутствия России и Китая в регионе не является чем-то новым ни для Брюсселя, ни для Берлина и Вашингтона. Это просто непрерывный процесс, который Европейский Союз не может сразу изменить, если он не предлагает срочное вступление в ЕС. А это на данный момент и в ближайшие пять лет абсолютно невозможно. Суть проблемы в том, что у Заева больше нет механизмов, чтобы повлиять на ускорение европейской интеграции Македонии. С одной стороны, Брюссель не проявляет особого интереса к этому процессу, а предписывает Скопье разрешать споры с Болгарией. С другой стороны, ситуация в Скопье становится все более неопределенной. Наблюдаемые реалии в стране все больше расходятся с так называемыми европейскими принципами. По крайней мере, как утверждают некоторые мировые агентства, занимающиеся вопросами верховенства закона, борьбы с коррупцией, свободы СМИ», - подчеркнул эксперт.

На вопрос о том, что стоит за высылкой сотрудника российской дипмиссии в Скопье, политолог ответил, что на данный момент все ответственные за этот шаг лица отказались комментировать ситуацию.