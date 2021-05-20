Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы

Скопье, 20 мая. Премьер-министр Северной Македонии выступил с провокационным заявлением. В своем интервью Зоран Заев предупредил о том, что репутации Евросоюза на Западных Балканах может быть нанесен ущерб. Это произойдет, если в ближайшее время не начнутся переговоры по вступлению в блок Северной Македонии и Албании. По его словам, есть конкурирующие силы, которые получат влияние в регионе.
«Многие ожидания наших граждан не оправдались, и поэтому евроскептицизм усиливается», - сказал Заев.
Он подчеркнул, что отказ начать переговоры затронет не только Северную Македонию и Албанию, но и более широкий регион Западных Балкан, который сейчас окружен членами ЕС и который был театром боевых действий в 1990-х годах, в результате чего Югославия распалась.
Заев сказал, что, если ЕС не выполнит свои обещания, у Приштины и Белграда будет меньше стимулов для разрешения разногласий в рамках переговоров при посредничестве ЕС. Он также добавил, что это снизит шансы Боснии и Герцеговины принять реформы, необходимые для переговоров о членстве. Если путь в ЕС замедлится, то «появится больше места для других держав», особенно для России и Китая.
Заев также отверг выдвинутую Оливером Вархели идею о продолжении переговоров с Албанией, исключая при этом Северную Македонию из процесса, хотя бы и временно. Он отметил, что в последние несколько дней лидеры европейских институтов, а также несколько стран-членов ЕС дали понять, что обе страны должны двигаться вперед вместе.
???????????????? Иднината на Западен Балкан е во полноправното членство во ЕУ. Со @eucopresident Шарл Мишел се согласивме дека треба да се спроведе едногласната одлука на земјите-членки на унијата од март минатата година за почеток на пристапните преговори за Северна Македонија и Албанија. pic.twitter.com/XmMNkVxvhI— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) May 19, 2021
Члены ЕС согласились начать переговоры с двумя странами более года назад, но процесс приостановлен, главным образом потому, что Болгария заблокировала путь Северной Македонии за стол переговоров. Правительство в Софии настаивает на том, что двусторонние споры между Болгарией и Северной Македонией по поводу языка и истории должны быть разрешены до обсуждения вступления в «Европейскую семью народов».
Заев выразил оптимизм по поводу выхода из тупика с Болгарией, назвав проблемы между Софией и Скопье «несущественными», а также выразил надежду на то, что самые влиятельные западные правительства, включая новую администрацию президента США Джо Байдена, помогут им выйти из тупика:
«Если не будет достигнуто никакого прогресса, - предупредил он, - процесс расширения будет заморожен как минимум на полтора года из-за выборов в Болгарии и в основных державах ЕС - Германии и Франции».
При этом власти Северной Македонии продолжают вести антироссийскую политику: накануне появилась информация о том, что из страны выслан один из российских дипломатов. Что стало причиной этому, пока не сообщается, однако российская авиакомпания Nord Wind отменила анонсированные с 21 мая рейсы в Северную Македонию по маршруту Москва-Скопье-Москва.
Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал политолог Митко Арнаудов.
По его представлению, нынешний премьер-министр Македонии - единственный политик в этой стране с момента обретения независимости, который был готов к компромиссу с Грецией и Болгарией – от смены названия страны до формулировки «общая история» в межгосударственном соглашении, подписанном 1 августа 2017 г. Среди прочего, ускоренная евроатлантическая интеграция страны была одним из ключевых обещаний Заева с момента его прихода к власти.
Что касается членства в НАТО, то, по словам эксперта, всем было ясно, что это произойдет сразу после подписания договора с Грецией о смене названия, потому что оно казалось основным барьером на этом пути. Никто не ожидал, что Болгария выступит настолько жестко и решит заблокировать европейскую интеграцию Скопье из-за нерешенных вопросов вокруг так называемой «общей истории».
«София пошла еще дальше и задала существенный вопрос о происхождении македонского языка и македонского народа. В таких обстоятельствах пространство для маневра Заева очень ограничено, потому что София прямо требует, чтобы Скопье приняло формулировку о том, что македонский язык возник на основе болгарского, и что македонский народ происходит от болгарского народа. Подобные формулировки Софии, которые в Болгарии единодушно поддержали все имеющиеся политические образования, создают незавидное положение для нынешнего правительства Македонии, которое уже сталкивается с серьезным давлением, особенно на политическом уровне, таким как участившаяся блокада парламента Македонии», – пояснил Арнаудов.
Что касается совместного вступления Македонии и Албании в ЕС, по мнению политолога, у Заева есть опасения по поводу возможного разделения в этом процессе, ведь нельзя забывать факт значительной роли албанцев в этой стране - как политической, так и социальной.
Главное, что объединяет македонцев и албанцев – евроатлантическая интеграция. Поэтому возможная отсрочка вступления Скопье в ЕС, а также прогресс Тираны на этом пути могут возмутить представителей местных групп албанцев, которые видят свое будущее в Македонии только как в полноправном члене НАТО и ЕС.
«На данный момент я не знаю, насколько Брюссель осведомлен о таких тенденциях Македонии, но нельзя игнорировать тот факт, что межнациональные стабильные отношения в Скопье в первую очередь основаны на общем евроатлантическом будущем. Кроме того, отсрочка европейской интеграции Скопье может снова привести к политическому кризису в стране, которая еще выходит из предыдущего, закончившегося в начале 2017 года и повлекшему смену власти.
ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство – прим. редакции) по-прежнему остается крупнейшей оппозиционной партией. Откладывая начало переговоров между Брюсселем и Скопье, она может привести к досрочным парламентским выборам и беспорядкам, что в любом случае плохо для страны, учитывая текущую экономическую ситуацию», – отметил Арнаудов.
При этом антироссийская и антикитайская риторика Заева, по мнению Арнаудова, связана не столько с его опасениями об усилении роли России и Китая в регионе, сколько с попыткой напугать Брюссель. Тема главенствующих на Балканах Москвы и Пекина для премьер-министра –очередной «туз» в переговорах о вступлении Северной Македонии в ЕС.
«Усиление присутствия России и Китая в регионе не является чем-то новым ни для Брюсселя, ни для Берлина и Вашингтона. Это просто непрерывный процесс, который Европейский Союз не может сразу изменить, если он не предлагает срочное вступление в ЕС. А это на данный момент и в ближайшие пять лет абсолютно невозможно. Суть проблемы в том, что у Заева больше нет механизмов, чтобы повлиять на ускорение европейской интеграции Македонии. С одной стороны, Брюссель не проявляет особого интереса к этому процессу, а предписывает Скопье разрешать споры с Болгарией. С другой стороны, ситуация в Скопье становится все более неопределенной. Наблюдаемые реалии в стране все больше расходятся с так называемыми европейскими принципами. По крайней мере, как утверждают некоторые мировые агентства, занимающиеся вопросами верховенства закона, борьбы с коррупцией, свободы СМИ», - подчеркнул эксперт.
На вопрос о том, что стоит за высылкой сотрудника российской дипмиссии в Скопье, политолог ответил, что на данный момент все ответственные за этот шаг лица отказались комментировать ситуацию.
«Это вопрос, который обязательно стоит задать властям Македонии, главе МИД или президенту Стево Пендаровскому. Внешнеполитическое ведомство страны в своем заявлении по случаю высылки русского дипломата заявило толоько, что решение было принято в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Также сообщается, что об этом ранее был уведомлен посол РФ в Скопье после того, как президент Македонии Стево Пендаровский подтвердил решение. Но при этом он также отказался давать дальнейшие комментарии по делу. Решение это озвучили македонские и региональные СМИ. Даже оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ отказалась от комментариев по этому поводу, заявив, что у них также нет точной информации о причинах такого решения», – подытожил Арнаудов.