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20 мая 17:26
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новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
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Укладка «Северного потока — 2» в Дании быстрыми темпами идет к завершению

Экономика
Укладка «Северного потока — 2» в Дании быстрыми темпами идет к завершению
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Копенгаген, 20 мая. Крановое судно «Фортуна» заканчивает строительство «Северного потока — 2» в датских водах. За последние несколько дней работы набрали рекордный темп, сообщает агентство EADaily.

Крупнейший российский трубоукладчик через несколько дней войдет в экономическую зону ФРГ в Балтийском море. Так, за прошедшие сутки баржа «Фортуна» уложила полторы тысячи метров нитки В «Северного потока — 2». До завершения осталось меньше трех километров, которые можно пройти за несколько дней.

Благоприятная погода позволила судну с якорным позиционированием завершить достройку в кратчайшие сроки. В самом начале баржа укладывала около 1300 метров в сутки, затем ускорилась до 1500. Больше полутора месяцев работы не производились из-за штормов.

По итогу средняя скорость судна к середине текущего месяца составляла больше 400 метров в сутки. Такой темп был заложен в новом плане-графике работы по строительству нитки B магистрального газопровода из Россию в Германию. Общая длина двух ниток «Северного потока — 2» составляет 2468 км.

Ранее ФАН сообщал о моратории на «СП-2». По словам аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, остановить строительство не представляется возможным. Проект представляется для США средством манипулирования, однако официальная позиция Берлина насчет проекта никак не поменяется, подчеркивает специалист.

северный поток-2 дания сп-2
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Все новости / Экономика / Укладка «Северного потока — 2» в Дании быстрыми темпами идет к завершению
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