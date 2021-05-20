Укладка «Северного потока — 2» в Дании быстрыми темпами идет к завершению

Копенгаген, 20 мая. Крановое судно «Фортуна» заканчивает строительство «Северного потока — 2» в датских водах. За последние несколько дней работы набрали рекордный темп, сообщает агентство EADaily.

Крупнейший российский трубоукладчик через несколько дней войдет в экономическую зону ФРГ в Балтийском море. Так, за прошедшие сутки баржа «Фортуна» уложила полторы тысячи метров нитки В «Северного потока — 2». До завершения осталось меньше трех километров, которые можно пройти за несколько дней.

Благоприятная погода позволила судну с якорным позиционированием завершить достройку в кратчайшие сроки. В самом начале баржа укладывала около 1300 метров в сутки, затем ускорилась до 1500. Больше полутора месяцев работы не производились из-за штормов.

По итогу средняя скорость судна к середине текущего месяца составляла больше 400 метров в сутки. Такой темп был заложен в новом плане-графике работы по строительству нитки B магистрального газопровода из Россию в Германию. Общая длина двух ниток «Северного потока — 2» составляет 2468 км.

Ранее ФАН сообщал о моратории на «СП-2». По словам аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, остановить строительство не представляется возможным. Проект представляется для США средством манипулирования, однако официальная позиция Берлина насчет проекта никак не поменяется, подчеркивает специалист.