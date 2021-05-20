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20 мая 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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В Кузнечиках женщина зарубила молодого домогателя топориком для разделки мяса

  /   Обновлено: 20 мая 2021 17:44
Происшествия
В Кузнечиках женщина зарубила молодого домогателя топориком для разделки мяса
Global Look Press  /  Jürgen Pfeiffer

Московская область, 20 мая. Жительница Подольска убила мужчину, который, по ее словам, совершил преступление против ее половой неприкосновенности. Как стало известно ФАН, потерпевший приставал к подозреваемой в тот момент, когда она разделывала мясо для шашлыка.

Чрезвычайное происшествие случилось 18 мая, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в СНТ «Кузнечики» городского округа Подольска совершено убийство. На место происшествия выдвинулись оперативные службы. Они установили, что преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков.

По подозрению в совершении убийства была задержана официально нигде не работающая 47-летняя жительница Подольска.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анна Тертичная.

В день трагедии в домовладении потерпевшего его родительница устроила праздник. В застолье принимали участие близкие знакомые.

«Подозреваемая находилась в гостях вместе со своим сожителем. После длительного употребления спиртного друг женщины ушел спать», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Подруга уснувшего мужчины стала рубить мясо на кухне. В это время к ней подошел 28-летний сын хозяйки помещения, где происходило распитие спиртных напитков и стал гладить женщину по интимным частям тела. Но эти ласки не понравились подозреваемой. Она сказала, чтобы он убирал от нее подальше свои руки.

Ловелас не сразу понял серьезность намерений предмета своего восхищения и продолжил домогаться женщины. Дама не выдержала подобного обращения с собой и нанесла по голове своего поклонника несколько ударов топором для разделки мяса.

Если вина женщины будет признана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство уголовное дело подольск
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