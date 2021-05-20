В Кузнечиках женщина зарубила молодого домогателя топориком для разделки мяса

Московская область, 20 мая. Жительница Подольска убила мужчину, который, по ее словам, совершил преступление против ее половой неприкосновенности. Как стало известно ФАН, потерпевший приставал к подозреваемой в тот момент, когда она разделывала мясо для шашлыка.

Чрезвычайное происшествие случилось 18 мая, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в СНТ «Кузнечики» городского округа Подольска совершено убийство. На место происшествия выдвинулись оперативные службы. Они установили, что преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков.

По подозрению в совершении убийства была задержана официально нигде не работающая 47-летняя жительница Подольска.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анна Тертичная.

В день трагедии в домовладении потерпевшего его родительница устроила праздник. В застолье принимали участие близкие знакомые.

«Подозреваемая находилась в гостях вместе со своим сожителем. После длительного употребления спиртного друг женщины ушел спать», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Подруга уснувшего мужчины стала рубить мясо на кухне. В это время к ней подошел 28-летний сын хозяйки помещения, где происходило распитие спиртных напитков и стал гладить женщину по интимным частям тела. Но эти ласки не понравились подозреваемой. Она сказала, чтобы он убирал от нее подальше свои руки.

Ловелас не сразу понял серьезность намерений предмета своего восхищения и продолжил домогаться женщины. Дама не выдержала подобного обращения с собой и нанесла по голове своего поклонника несколько ударов топором для разделки мяса.

Если вина женщины будет признана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.