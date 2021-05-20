Житель Челябинска ударил 4-летнего мальчика по голове и попал под следствие

Челябинск, 20 мая. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои из хулиганских побуждений» после инцидента на одной из улиц города. Мужчина ударил чужого ребенка, когда проходил мимо.

Инцидент произошел на автобусной остановке в Ленинском районе. Мать с ребенком ожидали маршрутку, когда незнакомец подошел к 4-летнему ребенку и ударил по голове. По словам женщины, никакого повода для нападения не было. После случившегося злоумышленник попытался сбежать, но его задержали очевидцы происшествия. Люди вызвали полицию, которая увезла 60-летнего мужчину в участок. По факту происшествия проводится проверка.

Похожий инцидент произошел ранее в Петербурге, сообщал ФАН. Мужчина на улице ударил ножом школьницу. Мать пострадавшей обратилась в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.