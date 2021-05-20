Париж, 20 мая. Выпады Соединенных Штатов по Крыму и «влиянию» России в Арктике ничем не оправданы. К такому выводу пришли читатели одного французского издания.

Перед переговорами руководителей внешнеполитических ведомств России и США американский госсекретарь Энтони Блинкен в очередной раз высказался о так называемом нарушении прав человека в Крыму. Глава Госдепа также обеспокоен «влиянием» России в арктическом регионе. Читатели французской газеты резко осудили позицию руководителя Государственного департамента США.

«К счастью, есть еще страны типа России и Китая, чтобы утихомирить Запад», — написал один пользователь Сети.

Следующий комментатор заметил, что Россия освободила Крым. Жители полуострова были рады выйти из-под контроля Украины. При возвращении на родину не было каких-либо восстаний или конфликтов, напомнил француз.

Пользователи также указали на то, что без вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран мир стал бы лучше.

«Пусть американцы вернутся домой, в Америку, и мир станет в тысячу раз лучше», — написали читатели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал позитивным сигналом переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги из США Энтони Блинкена.