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20 мая 17:26
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новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
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Французы осудили позицию Блинкена по Крыму и Арктике

Политика
Французы осудили позицию Блинкена по Крыму и Арктике
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Париж, 20 мая. Выпады Соединенных Штатов по Крыму и «влиянию» России в Арктике ничем не оправданы. К такому выводу пришли читатели одного французского издания.

Перед переговорами руководителей внешнеполитических ведомств России и США американский госсекретарь Энтони Блинкен в очередной раз высказался о так называемом нарушении прав человека в Крыму. Глава Госдепа также обеспокоен «влиянием» России в арктическом регионе. Читатели французской газеты резко осудили позицию руководителя Государственного департамента США.

«К счастью, есть еще страны типа России и Китая, чтобы утихомирить Запад», — написал один пользователь Сети.

Следующий комментатор заметил, что Россия освободила Крым. Жители полуострова были рады выйти из-под контроля Украины. При возвращении на родину не было каких-либо восстаний или конфликтов, напомнил француз.

Пользователи также указали на то, что без вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран мир стал бы лучше.

«Пусть американцы вернутся домой, в Америку, и мир станет в тысячу раз лучше», — написали читатели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал позитивным сигналом переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги из США Энтони Блинкена.

сша арктика крым блинкен
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Все новости / Политика / Французы осудили позицию Блинкена по Крыму и Арктике
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