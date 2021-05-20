Кубанский вандал назвал случайным «отрыв головы» у памятника Ленину

Краснодар, 20 мая. Сотрудники полиции задержали 18-летнего юношу по подозрению в повреждении памятника Ленину. Инцидент произошел ночью в Абинском районе.

По данным источника ФАН, юный вандал залез на монумент и начал наносить по нему удары. В результате агрессивных действий у памятника упала голова.

Подозреваемый был крайне удивлен, когда к нему приехали сотрудники полиции, ведь он живет в Калининском районе. Юный фигурант пытался убедить стражей порядка, что «проявил неосторожность и уронил голову». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Другой памятник этому же вождю пролетариата пострадал в Саратовской области. На него залез уголовник и случайно повалил, сообщал ФАН.