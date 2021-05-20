Россия снизила экспорт нефти в Китай

Москва, 20 мая. Объем поставок черного золота из Российской Федерации в Китай заметно снизился в апреле.

Согласно данным таможни КНР, уровень нефтяного экспорта России в Китай продемонстрировал сниженные показатели в апреле, упав на 15,3%. Об этом пишет «Прайм».

Ранее Китай закупал у РФ порядка 7,44 млн тонн энергоносителя, но в апреле объем поставок просел до 6,3 млн тонн. Аналогичную динамику в торговле с КНР показала Саудовская Аравия, в марте экспортировавшая в Поднебесную 7,84 млн тонн нефти, но снизившая поставки до 6,47 млн тонн в апреле.

Обратный тренд у Ирака, нарастившего поставки нефти до 4,45 млн тонн, хотя ранее страна поставляла примерно 3,62 млн тонн. Рост китайских закупок иракского топлива составил 22,9%.

Сырьевая отрасль сумела продемонстрировать внутри России значительный рост, выйдя на показатели, которые наблюдались до начала распространения по миру COVID-19.