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Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
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В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
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Нетаньяху: Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА

  /   Обновлено: 20 мая 2021 16:46
Армия
Нетаньяху: Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Иерусалим, 20 мая. Беспилотный летательный аппарат, сбитый Армией обороны Израиля на границе с Иорданией, оказался вооруженным. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, вооруженный беспилотник был отправлен Ираном на территорию Израиля из Сирии или Ирака.

«И это говорит о многом. Настоящий покровитель террора на Ближнем Востоке — это Иран», — заключил Нетаньяху в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Согласно информации, 18 мая военнослужащие ВС Израиля сообщили о беспилотнике, который приблизился к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны. Отмечается, что БПЛА успешно перехвачен.

Ранее стало известно, что боевое крыло движения ХАМАС с 10 мая выпустило по израильской территории 4070 ракет.

Режим прекращения огня между сектором Газа и властями Израиля может начать действовать 21 мая, передает сайт 360tv.ru.

израиль нетаньяху палестина хамас
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