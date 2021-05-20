Нетаньяху: Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА

Иерусалим, 20 мая. Беспилотный летательный аппарат, сбитый Армией обороны Израиля на границе с Иорданией, оказался вооруженным. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, вооруженный беспилотник был отправлен Ираном на территорию Израиля из Сирии или Ирака.

«И это говорит о многом. Настоящий покровитель террора на Ближнем Востоке — это Иран», — заключил Нетаньяху в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Согласно информации, 18 мая военнослужащие ВС Израиля сообщили о беспилотнике, который приблизился к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны. Отмечается, что БПЛА успешно перехвачен.

Ранее стало известно, что боевое крыло движения ХАМАС с 10 мая выпустило по израильской территории 4070 ракет.

Режим прекращения огня между сектором Газа и властями Израиля может начать действовать 21 мая, передает сайт 360tv.ru.