Союз мигрантов оценил предложение ФСИН о рабочих местах для осужденных

Москва, 20 мая. Наказанные трудовыми работами заключенные не оставят приезжих незанятыми в России. Такое заявление сделал глава профсоюза трудящихся мигрантов РФ Ренат Каримов.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила увеличить число рабочих мест для россиян, которым назначили трудовые работы в качестве наказания за правонарушения. Порядка 188 тыс. осужденных жителей РФ могут рассчитывать на такую меру пресечения. Глава профсоюза поддержал эту инициативу.

«Лучше, если люди будут работать, чем находиться в не самых гуманных условиях тюрьмы», — объяснил свое мнение Каримов в комментарии «Общественной службе новостей».

Вероятнее всего, осужденным предстоит работать на прокладке дорог или стройке. Мигранты также не останутся без работы в случае такого нововведения, обратил внимание он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу ФСИН об увеличении числа рабочих мест для осужденных россиян. По ее мнению, это позволит таким россиянам в поиске работы.