Сергей Лавров похвалил галстук канадского коллеги

Рейкьявик, 20 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках встречи «на полях» сессии Арктического совета в Исландии обратил внимание на галстук министра иностранных дел Канады Марка Гарно.

Личная встреча политиков началась с обсуждения бордового элемента одежды Марка Гарно.

«Какой галстук! Наверняка от коренных народов Канады», — заявил глава российского МИД.

В ответ канадский политик сказал, что аксессуар привезен из западных районов страны.

Ранее стало известно, что в Рейкьявике Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первую очную встречу. Глава российского МИД отметил, что Москва и Вашингтон готовы к беседе по вопросу стратегической безопасности. От состояния российско-американских отношений зависит обстановка на международной арене, подчеркнул политик.