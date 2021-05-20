Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) прислала в Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) письмо с приглашением прикомандировать на открывшуюся вакансию для работы в штаб-квартире в Монреале специалиста по организации и оптимизации воздушного движения. Отдельным пунктом письма оговаривается, что ИКАО не ограничивает права мужчин и женщин работать на любой должности на условиях равности, но призывает государства назначать женщин.

Чтобы прикомандировать своего представителя в штаб-квартиру, ИКАО выделила срок до 2 июня. Но при соблюдении некоторых условий. Первое — финансовая составляющая. Государство-отправитель может перечислить в ИКАО средства для оплаты работы своему сотруднику. Либо перечислять ему деньги напрямую.

Второе — соблюдение гендерного равенства. То есть кандидат должен быть выбран по своему уровню профессионализма, а не по половым признакам. При этом сама ИКАО предпочитает, чтобы это была женщина.

«ИКАО не ограничивает права мужчин и женщин работать на любой должности на условиях равности. Возрастное ограничение для лиц, прикомандированных в ИКАО, составляет 65 лет. Поэтому государствам рекомендуется учитывать это при выдвижении кандидатов для прикомандирования в ИКАО. ИКАО призывает государства назначать кандидатов из числа женщин», — говорится в документе организации.

Ранее ФАН сообщал, что Росавиация с 2023 года планирует ввести обязательную регистрацию иностранных самолетов в российском реестре. Уведомления о готовящемся распоряжении уже получили крупнейшие авиакомпании страны.