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20 мая 17:25
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новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
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РФ ответила на претензию Киева о спасении украинцев из Непала книгой «Своих не бросаем»

Общество
РФ ответила на претензию Киева о спасении украинцев из Непала книгой «Своих не бросаем»
instagram.com  /  @svo_airport

Москва, 20 мая. МИД России отправил в Украину издание «Своих не бросаем». Таким образом в Москве ответили на претензию Киева на помощь «Аэрофлота» украинцам, находящимся в Непале.

Возмущенное заявление о том, что российская авиакомпания помогла гражданам Украины покинуть Непал, сделал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В российском внешнеполитическом ведомстве его комментарий сочли странным.

«Направили ему почтой издание «Своих не бросаем», посвященное спасению людей и оказанию им помощи в эпоху пандемии коронавируса. В нем собраны воспоминания организаторов и участников вывозной кампании, в том числе, кстати, и граждан Украины», — заявили в министерстве.

Обращения граждан Украины, поступавшие в дипломатические представительства России по всему миру, не оставались без внимания. Представители дипмиссий искали возможности помочь по существующим вопросам, добавили в МИД РФ.

Кулеба также назвал помощь России «трюком». На это ему ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вывоз украинцев силами компании «Аэрофлота» из Непала, где ухудшилась ситуация с COVID-19, является ответственным поведением.

украина россия аэрофлот мид непал
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Все новости / Общество / РФ ответила на претензию Киева о спасении украинцев из Непала книгой «Своих не бросаем»
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