РФ ответила на претензию Киева о спасении украинцев из Непала книгой «Своих не бросаем»

Москва, 20 мая. МИД России отправил в Украину издание «Своих не бросаем». Таким образом в Москве ответили на претензию Киева на помощь «Аэрофлота» украинцам, находящимся в Непале.

Возмущенное заявление о том, что российская авиакомпания помогла гражданам Украины покинуть Непал, сделал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В российском внешнеполитическом ведомстве его комментарий сочли странным.

«Направили ему почтой издание «Своих не бросаем», посвященное спасению людей и оказанию им помощи в эпоху пандемии коронавируса. В нем собраны воспоминания организаторов и участников вывозной кампании, в том числе, кстати, и граждан Украины», — заявили в министерстве.

Обращения граждан Украины, поступавшие в дипломатические представительства России по всему миру, не оставались без внимания. Представители дипмиссий искали возможности помочь по существующим вопросам, добавили в МИД РФ.

Кулеба также назвал помощь России «трюком». На это ему ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вывоз украинцев силами компании «Аэрофлота» из Непала, где ухудшилась ситуация с COVID-19, является ответственным поведением.