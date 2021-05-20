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новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
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Буш: за эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем стоит Иран

Армия
Буш: за эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем стоит Иран
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 20 мая. Причиной ракетного удара по Израилю со стороны палестинского движения ХАМАС якобы является «подстрекательство» Ирана, считает экс-глава США Джордж Буш-младший.

Бывший президент Соединенных Штатов связал нападение палестинцев на израильские территории с влиянием Ирана, который, по его мнению, стоит за эскалацией этого конфликта. Об этом Буш заявил в ходе интервью с журналистами Fox News, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, всему миру необходимо якобы осознать «степень опасности», которую представляет Тегеран.

«Я думаю, что лучший подход в отношении Ирана — это понять, что его влияние опасно для мира во всем мире», — сказал бывший американский лидер.

Иран представляет «угрозу» для стабильности на Ближнем Востоке, считает Буш. Он подчеркнул, что сделки с этим государством должны заключаться не только в контексте ядерной сферы, но и его влияния в регионе. По словам экс-президента США, Тегеран спровоцировал обострение палестино-израильского конфликта, подбив на подобный шаг ХАМАС, а Израиль был вынужден защищаться для своей же безопасности.

Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал обострение конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, новый виток противостояния выгоден всем его сторонам, так как и ХАМАС, и палестинский лидер Абу Мазен, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смогли решить собственные проблемы при помощи эскалации ситуации.

израиль иран палестина буш конфликт эскалация
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