Буш: за эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем стоит Иран

Вашингтон, 20 мая. Причиной ракетного удара по Израилю со стороны палестинского движения ХАМАС якобы является «подстрекательство» Ирана, считает экс-глава США Джордж Буш-младший.

Бывший президент Соединенных Штатов связал нападение палестинцев на израильские территории с влиянием Ирана, который, по его мнению, стоит за эскалацией этого конфликта. Об этом Буш заявил в ходе интервью с журналистами Fox News, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, всему миру необходимо якобы осознать «степень опасности», которую представляет Тегеран.

«Я думаю, что лучший подход в отношении Ирана — это понять, что его влияние опасно для мира во всем мире», — сказал бывший американский лидер.

Иран представляет «угрозу» для стабильности на Ближнем Востоке, считает Буш. Он подчеркнул, что сделки с этим государством должны заключаться не только в контексте ядерной сферы, но и его влияния в регионе. По словам экс-президента США, Тегеран спровоцировал обострение палестино-израильского конфликта, подбив на подобный шаг ХАМАС, а Израиль был вынужден защищаться для своей же безопасности.

Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал обострение конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, новый виток противостояния выгоден всем его сторонам, так как и ХАМАС, и палестинский лидер Абу Мазен, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смогли решить собственные проблемы при помощи эскалации ситуации.