СМИ опубликовали соглашение, которое Армения намерена подписать с Азербайджаном

Ереван, 20 мая. Руководство Армении собирается создать международную комиссию с участием представителей России для урегулирования пограничного спора с Азербайджаном.

Такую информацию опубликовало издание «Жоговурд». Его авторы подчеркивают, что подписать данный документ намерен исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, как только будет закончена работа над его юридическими формулировками и будет получено согласие всех сторон.

Ранее сообщалось, что представители минобороны Армении обвинили ВС Азербайджана в новой попытке нарушить границы страны.