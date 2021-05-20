В Краснодаре пойдет под суд экс-полицейский, насмерть сбивший подростка

Краснодар, 20 мая. Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего бывшего полицейского ППС, возбужденного после смертельного ДТП с его участием.

Экс-полицейского обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой по неосторожности смерть16-летней девочки, сообщили в Следственном отделе по Карасунскому округу города Краснодара СКР по региону.

По версии следствия, преступление произошло вечером 19 сентября 2020 года на улице Красной в станице Старокорсунской. Обвиняемый мужчина за рулем иномарки, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходу. В результате водитель сбил 16-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.

Свидетели происшествия вызвали пострадавшей скорую помощь, однако медики не смогли спасти жизнь тяжело травмированного подростка.

После наезда правоохранитель скрылся с места происшествия и попытался уничтожить следы преступления. Следователи смогли разыскать и задержать правонарушителя. Позже бывший полицейский признал свою вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подобный инцидент произошел ранее в Южно-Сахалинске. Там местный житель на иномарке сбил школьника и поспешил скрыться с места ДТП, писал ФАН.