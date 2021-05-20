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17:23
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Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
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В Краснодаре пойдет под суд экс-полицейский, насмерть сбивший подростка

  /   Обновлено: 20 мая 2021 16:41
Происшествия
В Краснодаре пойдет под суд экс-полицейский, насмерть сбивший подростка
pixabay.com

Краснодар, 20 мая. Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего бывшего полицейского ППС, возбужденного после смертельного ДТП с его участием.

Экс-полицейского обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой по неосторожности смерть16-летней девочки, сообщили в Следственном отделе по Карасунскому округу города Краснодара СКР по региону.

По версии следствия, преступление произошло вечером 19 сентября 2020 года на улице Красной в станице Старокорсунской. Обвиняемый мужчина за рулем иномарки, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходу. В результате водитель сбил 16-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.

Свидетели происшествия вызвали пострадавшей скорую помощь, однако медики не смогли спасти жизнь тяжело травмированного подростка.

После наезда правоохранитель скрылся с места происшествия и попытался уничтожить следы преступления. Следователи смогли разыскать и задержать правонарушителя. Позже бывший полицейский признал свою вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подобный инцидент произошел ранее в Южно-Сахалинске. Там местный житель на иномарке сбил школьника и поспешил скрыться с места ДТП, писал ФАН.

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