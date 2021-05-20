Ереван обвинил азербайджанских силовиков в попытке нарушить границу Армении

Ереван, 20 мая. Минобороны Армении выступило с комментарием по поводу инцидента со стрельбой на границе с Азербайджаном и объяснило открытие огня попыткой проникновения.

Азербайджанские силовики, по версии армянской стороны, попытались нарушить государственные границы. В армянском ведомстве открытие огня объяснили предупредительной стрельбой.

Ранее и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван делает все возможное для того, чтобы предотвратить конфликт на границе с Азербайджаном в Сюникской области, однако там до сих пор находится свыше 500 азербайджанских военнослужащих. Пашинян потребовал их немедленного отвода.

В настоящее время безопасность в регионе обеспечивают российские пограничники. Москва также готова стать посредником при обсуждении демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, о чем накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.