В Гватемале во время тюремного бунта погибли семь человек

Гватемала, 20 мая. По меньшей мере семь заключенных погибли в результате бунта в тюрьме в городе Кетцальтенанго муниципалитета Кантель. Об этом сообщила Национальная полиция Гватемалы.

Encuentran cuerpos decapitados y desmembrados tras un motín en la cárcel de Cantel en la ciudad de #Quetzaltenango, #Guatemala. Medios locales reportan hasta 17 personas fallecidas: pic.twitter.com/6lkIDvu6CG — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 20, 2021

По предварительной информации, кроме семи убитых, по крайней мере десять человек получили тяжелые ранения. Бунт произошел сразу после официального визита властей в колонию.

Согласно сообщениям, некоторых СМИ, причиной беспорядков стало противостояние преступных группировок. Среди жертв может быть женщина, находившаяся в тюрьме в качестве посетителя. На данный момент нет достоверной информации о личности погибших и причинах инцидента.

По словам официального представителя министерства внутренних дел Пабло Кастильо, Национальная полиция и прокуратура координируют усилия для оказания поддержки тюрьме.

Se registra motín en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango; #Guatemala a esta hora se informa sobre 7 muertos y unos 10 rehenes. Las fotografías ilustran un escenario sangriento con personas decapitadas. pic.twitter.com/G4o6j5bjyt — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) May 19, 2021

На место происшествия были направлены подкрепление и спасатели для восстановления порядка в исправительном учреждении. Предполагаемых виновников кровавого происшествия отправили в другую тюрьму под усиленной судебной охраной.

#Urgente TRASLADAN A REOS LUEGO DEL MOTÍN SANGRIENTO Privados de libertad de la cárcel #Cantel #Quetzaltenango son enviados bajo fuerte custodia a otro penal, se cree que son los que protagonizaron la #NarcoMasacre. Información en desarrollo @sonora969 pic.twitter.com/MOc4KVYSiC — JuanVictorC. @sonora969 (@juanVictorCas1) May 20, 2021

По данным властей, в тюрьме Кантель города Кетцальтенанго находятся минимум 2,2 тыс. человек.