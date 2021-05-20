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20 мая 17:25
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новостей
17:23
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Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
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Минпромторг утвердил права ряда предприятий на специнвестконтракты

Экономика
Минпромторг утвердил права ряда предприятий на специнвестконтракты
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 мая. Промпредприятия из Чувашии, Тверской и Саратовской областей получили право на заключение СПИК 2.0.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) смогут заключить компании из нескольких российских субъектов после одобрения межведомственной комиссией Минпромторга. Об этом пишет ТАСС.

Попавшие в программу предприятия занимаются сборкой тракторов, а также кассетных подшипников для вагонов, сообщают в ведомстве. Согласно условиям соглашений, их производства будут модернизированы, вследствие чего продукция заводов обретет статус конкурентной на глобальном рынке. На это особенно обратил внимание глава министерства Денис Мантуров.

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отметил, что в России было объявлено о проведении 15 конкурсов по заключению специальных инвестконтрактов. СПИК представляет собой форму договоренностей между государством и инвесторами для совместного поддержания производства на местном уровне.

Представители министерства также стремятся разрешить проблему дефицита, возникшую на рынке электроники для машин. В ведомстве считают, что ситуация может быть урегулирована к окончанию летнего периода.

мантуров минпромторг рф СПИК 2.0
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Все новости / Экономика / Минпромторг утвердил права ряда предприятий на специнвестконтракты
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