Минпромторг утвердил права ряда предприятий на специнвестконтракты

Москва, 20 мая. Промпредприятия из Чувашии, Тверской и Саратовской областей получили право на заключение СПИК 2.0.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) смогут заключить компании из нескольких российских субъектов после одобрения межведомственной комиссией Минпромторга. Об этом пишет ТАСС.

Попавшие в программу предприятия занимаются сборкой тракторов, а также кассетных подшипников для вагонов, сообщают в ведомстве. Согласно условиям соглашений, их производства будут модернизированы, вследствие чего продукция заводов обретет статус конкурентной на глобальном рынке. На это особенно обратил внимание глава министерства Денис Мантуров.

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отметил, что в России было объявлено о проведении 15 конкурсов по заключению специальных инвестконтрактов. СПИК представляет собой форму договоренностей между государством и инвесторами для совместного поддержания производства на местном уровне.

Представители министерства также стремятся разрешить проблему дефицита, возникшую на рынке электроники для машин. В ведомстве считают, что ситуация может быть урегулирована к окончанию летнего периода.