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17:22
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В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
16:58
Наука
Следы древнего столкновения обнаружены на темной стороне Луны
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Армия обороны Израиля атаковала строящиеся туннели ХАМАС в секторе Газа

Армия
Армия обороны Израиля атаковала строящиеся туннели ХАМАС в секторе Газа
Федеральное агентство новостей  /  Вячеслав Березниченко

Иерусалим, 20 мая. Израильские ВВС нанесли удар по строящимся туннелям движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

Согласно информации, истребитель ВВС Израиля также атаковал здание в Бейт Хануне, где располагается шахта военного туннеля палестинской группировки.

Напомним, что с 10 мая по израильской территории из сектора Газа было выпущено 4070 ракет, около 610 из которых упали внутри анклава. По последним данным, в результате столкновений в Израиле погибли 12 человек, более 50 тяжело ранены. Потери среди палестинцев составили 230 человек, среди которых 65 несовершеннолетних.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа.

Посол Израиля рассказал, как жителей предупреждают об авиаударах, передает сайт 360tv.ru.

палестина хамас ввс израиля
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Все новости / Армия / Армия обороны Израиля атаковала строящиеся туннели ХАМАС в секторе Газа
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