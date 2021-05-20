Армия обороны Израиля атаковала строящиеся туннели ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим, 20 мая. Израильские ВВС нанесли удар по строящимся туннелям движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

Согласно информации, истребитель ВВС Израиля также атаковал здание в Бейт Хануне, где располагается шахта военного туннеля палестинской группировки.

Напомним, что с 10 мая по израильской территории из сектора Газа было выпущено 4070 ракет, около 610 из которых упали внутри анклава. По последним данным, в результате столкновений в Израиле погибли 12 человек, более 50 тяжело ранены. Потери среди палестинцев составили 230 человек, среди которых 65 несовершеннолетних.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа.

Посол Израиля рассказал, как жителей предупреждают об авиаударах, передает сайт 360tv.ru.