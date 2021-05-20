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20 мая 17:25
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новостей
17:22
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В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
16:58
Наука
Следы древнего столкновения обнаружены на темной стороне Луны
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Пьяный мужчина четыре месяца избивал 12-летнего сына под Кировом

Происшествия
Пьяный мужчина четыре месяца избивал 12-летнего сына под Кировом
pixabay.com  /  Pavlofox

Киров, 20 мая. Следствие передало в суд материалы дела об избиении 12-летнего мальчика. Главным подозреваемым является его 40-летний отец.

Житель Лянгасово стал фигурантом уголовных дел об истязании и угрозе убийством, сообщает «Свойкировский.рф». Мужчина в течение четырех месяцев издевался над собственным сыном.

По данным следствия, подозреваемый в период с августа по ноябрь прошлого года регулярно избивал 12-летнего ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В конце ноября гражданин и вовсе придушил мальчика, угрожая расправой.

Мужчина уже дал признательные показания. Региональный следком направил дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

суд убийство ребенок киров избиение
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