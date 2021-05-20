Пьяный мужчина четыре месяца избивал 12-летнего сына под Кировом

Киров, 20 мая. Следствие передало в суд материалы дела об избиении 12-летнего мальчика. Главным подозреваемым является его 40-летний отец.

Житель Лянгасово стал фигурантом уголовных дел об истязании и угрозе убийством, сообщает «Свойкировский.рф». Мужчина в течение четырех месяцев издевался над собственным сыном.

По данным следствия, подозреваемый в период с августа по ноябрь прошлого года регулярно избивал 12-летнего ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В конце ноября гражданин и вовсе придушил мальчика, угрожая расправой.

Мужчина уже дал признательные показания. Региональный следком направил дело в суд для дальнейшего рассмотрения.