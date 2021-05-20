Детенышу бегемота в испанском зоопарке приготовили необычный торт на день рождения

Малыш по имени Гори живет вместе с матерью, а также своими братьями и сестрами в зоопарке в испанском городе Валенсия. Животные находятся в специальном вольере, где есть выход на сушу и водная зона. Детеныш бегемота любознателен, активно плавает под водой и во всем подражает своей маме.

В первый день рождения Гори сотрудники зверинца приготовили для него торт. Лакомство состояло из множества фруктов: апельсинов, киви и винограда. Взрослый гиппопотам съедает до 100 килограммов еды в день, при этом может обходиться без пищи до двух недель. Эти животные могут подолгу хранить еду в желудке.

Биопарк в городе Валенсия находится на берегу Средиземного моря и считается одним из самых красивых в Испании. Его построили в 2008 году, сегодня здесь проживают свыше 116 видов животных.