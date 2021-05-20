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20 мая 17:24
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новостей
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
16:58
Наука
Следы древнего столкновения обнаружены на темной стороне Луны
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Детенышу бегемота в испанском зоопарке приготовили необычный торт на день рождения

ФАН-ТВ
Детенышу бегемота в испанском зоопарке приготовили необычный торт на день рождения

Малыш по имени Гори живет вместе с матерью, а также своими братьями и сестрами в зоопарке в испанском городе Валенсия. Животные находятся в специальном вольере, где есть выход на сушу и водная зона. Детеныш бегемота любознателен, активно плавает под водой и во всем подражает своей маме.

В первый день рождения Гори сотрудники зверинца приготовили для него торт. Лакомство состояло из множества фруктов: апельсинов, киви и винограда. Взрослый гиппопотам съедает до 100 килограммов еды в день, при этом может обходиться без пищи до двух недель. Эти животные могут подолгу хранить еду в желудке.

Биопарк в городе Валенсия находится на берегу Средиземного моря и считается одним из самых красивых в Испании. Его построили в 2008 году, сегодня здесь проживают свыше 116 видов животных.

италия животные зоопарк валенсия природа
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Все новости / ФАН-ТВ / Детенышу бегемота в испанском зоопарке приготовили необычный торт на день рождения
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