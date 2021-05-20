Австрийский посол в РФ рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V»

Москва, 20 мая. Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», об этом он рассказал журналистам во время визита в Башкортостан. Дипломат признался, что процедура никак не отразилась на его самочувствии.

«Чувствую себя хорошо, надеюсь, что препарат будет эффективен в течение длительного времени», — сказал посол Австрии в России.

Айгнер прибыл в Башкортостан для встречи с главой республики Радием Хабировым, на которой обсуждались перспективы укрепления сотрудничества в экономике, гуманитарной и социальной сфере. Австрийский посол подтвердил, что Вена направит в Башкортостан делегацию с бизнес-миссией. Специалисты проанализируют инвестиционный потенциал республики и рассмотрят возможность реализации совместных проектов.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров указал на способ, который позволит побороть сомнительный бизнес, сидящий на «золотой жиле» республики. Он заявил, что компания бывшего депутата Верховной рады Леонида Казаченко «Альт-инвест» ведет себя в этом регионе РФ «наглейшим образом», занимаясь бесконтрольной добычей золота на землях сельхозназначения.