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20 мая 17:24
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17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
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Режиссер Александр Кириенко: В сериале «Клиника счастья» снялись очень смелые люди

Общество
Режиссер Александр Кириенко: В сериале «Клиника счастья» снялись очень смелые люди
Pr Scr Instagram  /  @gneushevakino

Режиссер Александр Кириенко пожелал всем неиссякающего куража в любом возрасте — хоть в 20 лет, хоть в 50, хоть в 70, стало известно ФАН.

Создатель уже нашумевшего сериала «Клиника счастья» рассказал перед премьерой о съемках восьмисерийного проекта, где главную роль сыграла известная российская актриса Дарья Мороз.

«Кто-то только пишет такие истории, а мы будем снимать, — заявил Кириенко. — И снимать будем с этой невероятной группой, это же самые лучшие специалисты в российском кино. Я думаю, что мы еще снимем не один проект, и второй сезон [«Клиники счастья»] будет тоже, надеюсь. Это звезды, это невероятные, самые лучшие артисты не только российского, но, думаю, и мирового кино, это такие смелые люди».

По словам режиссера, он хочет сказать огромное спасибо всем актерам и актрисам, сыгравшим в весьма откровенном сериале. Поэтому и назвал их смелыми.

«Они были такими, знаете, подростками, которые совершают наглые и очень дерзкие поступки, — отметил Кириенко. — Особое спасибо Даше Мороз, нашему другу, товарищу, соратнику, бесценному помощнику, — за то, что помогала мне собрать весь этот детский сад вместе».

При этом уроженец Киева признался, что наверняка ведущий продюсер Максим Филатов несколько раз очень сильно жалел о том, что именно его выбрали режиссером «Клиники счастья». Тем не менее, хорошо то, что хорошо кончается.

Режиссер Александр Кириенко: В сериале «Клиника счастья» снялись очень смелые люди
Pr Scr instagram.com  / @natalya.gneusheva

«Как говорила героиня Анечки Уколовой, «кайфуй, пока на кураже», — подчеркнул Кириенко. — Поэтому я желаю, чтобы этот самый кураж не иссякал ни в 20, ни 40, ни в 50, ни в 70 лет! Пускай он будет постоянно с нами! Мы, собственно говоря, и хотели показать в своей картине именно это: чтобы кураж вот этот продолжался всегда, всю нашу жизнь».

В заключение режиссер посоветовал обращаться в «клинику счастья» только с позитивными эмоциями и с радостью.

«С сегодняшнего дня старость отменяется, так что знайте об этом», — резюмировал он.

Главную роль — главы этой самой клиники врача Алены Липницкой — играет Дарья Мороз, которая считает, что данная картина — о живых, неординарных и невероятных людях.

«Человеческая природа, как известно, прекрасна в своем многообразии, в своем безумии, в своем несовершенстве, и не один человек никогда не может знать, что с ним произойдет, как он на это отреагирует, — заявила актриса. — И в такой жизни — кайф. Поэтому я желаю всем зарядиться через экран и через нас этим самым куражом, этой самой жизнью — мне кажется, ее в картине очень много. Я очень нежно люблю этот проект».

Режиссер Александр Кириенко: В сериале «Клиника счастья» снялись очень смелые люди
ТАСС  / Артем Геодакян

Креативный продюсер сериала Наталья Исакова отметила, что в России уже научились красиво снимать секс, и некоторые другие проекты Дарьи Мороз — тому подтверждение.

«В этом сериале мы бы хотели о сексе поговорить, потому что, как выяснилось, говорить о нем значительно сложнее, чем делать, — сказала она. — Так уж, видимо, устроены наша культура, русский язык и прочее. И я надеюсь, что у нас это получилось. Огромное спасибо всем актерам, которые решились на этот, в общем-то, смелый для нашей страны и культуры эксперимент».

По словам Максима Филатова, «Клиника счастья» давалась очень непросто, и он надеется, что все это было сделано не зря, и зрители сполна насладятся этим проектом.

Другой продюсер, а заодно и один из сценаристов, Игорь Мишин подчеркнул, что данный сериал не придуман в какой-то там кабинетной или кухонной тиши.

«Это все из реальной жизни, как медицинские случаи, так и прообразы героев, в том числе, главная героиня, — пояснил Мишин. — Сериал, в общем, о нашей с вами реальной жизни, несмотря на некую фантасмагорию и «фантазийность» всех эпизодов».

Режиссер Александр Кириенко: В сериале «Клиника счастья» снялись очень смелые люди
ТАСС  / Артем Геодакян

Проект рассказывает о помощи пациентам в налаживании их личной жизни посредством авторской методики, и главная героиня личным примером демонстрирует эффективность выбранного образа жизни.

Роли в «Клинике счастья» сыграли такие известные актеры и актрисы, как Дарья Мороз, Анатолий Белый, Анна Уколова, Анна Антонова, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Роман Маякин, Катрин Асси, Михаил Полицеймако, Юлия Ауг, Федор Лавров, Сергей Белоголовцев и другие.

Ранее режиссер Оксана Байрак рассказала подробности съемок телесериала «Ничто не случается дважды».

сериал дарья мороз клиника счастья александр кириенко
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