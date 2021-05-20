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20 мая 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
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В СПЧ РФ указали на роль военно-патриотических фильмов при воспитании молодежи

Общество
В СПЧ РФ указали на роль военно-патриотических фильмов при воспитании молодежи
Кадр из фильма «Турист»  / 

России нужны программы, направленные на патриотическое, политическое и нравственное воспитание молодежи. Например, через показ подрастающему поколению правильных военно-патриотических фильмов о настоящих героях. Таким мнением с ФАН поделилась заместитель председателя Совета по правам человека в РФ Ирина Киркора, комментируя премьеру картины «Турист» о вкладе российских инструкторов в стабилизацию обстановки на территории африканской страны.

14 мая в Банги состоялась премьера российского фильма о Центральноафриканской Республике. Картина стала первой совместной творческой работой Москвы и Банги, которая лишний раз подтверждает дружбу двух народов. Это первый художественный фильм, вышедший на языке санго. Он рассказывает историю российского офицера с позывным «Турист», который в составе группы специалистов прибыл обучать вооруженные силы (FACA) в ЦАР.

«С июля 2020 года после вступления в силу соответствующих изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ» было введено такое понятие, как воспитательная функция. Воспитание должно быть направлено на развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. И, на мой взгляд, сегодня нам действительно необходимы различные программы, направленные на патриотическое, политическое и нравственное воспитание молодежи, которых сегодня нет», — поделилась мнением зампредседателя СПЧ.

В СПЧ объяснили важность военно-патриотических фильмов для воспитания молодежи
Кадр из фильма «Турист»  / 

Ирина Киркора считает, что, помимо показа военно-патриотических фильмов подрастающему поколению, необходимо проводить вместе с ними анализ картины, чтобы закрепить полученные во время просмотра знания.

«Я не раз предлагала и до сих пор считаю необходимым разработать и организовать программу по воспитательной работе в формате кинолектория, к работе которой можно привлечь квалифицированных специалистов, психологов и педагогов, которые в рамках данного формата лектория могли бы провести анализ фильма, а также предложить упражнения, направленные на создание открытого диалога с молодым поколением», — рассказала собеседница агентства.

Что касается выбора фильма, то к нему нужно подходить достаточно серьезно, добавила Киркора. Он должен рассказывать о подвигах, о героях — настоящих мужчинах, готовых жертвовать собой ради Родины.

В СПЧ объяснили важность военно-патриотических фильмов для воспитания молодежи
Кадр из фильма «Турист»  / 

«Сюжет картины должен быть и историческим событием, и примером действий молодого поколения по защите своей Родины», — резюмировала она.

Ранее российский военный, депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН поддержал идею фильма «Турист», созданного совместными усилиями российских и центральноафриканских кинематографистов. Он подчеркнул, что на таких фильмах необходимо воспитывать подрастающее поколение, показывая, что в сложных ситуациях мы должны помогать друг другу.

турист спч цар патриотическое воспитание военно-патриотические фильмы
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Все новости / Общество / В СПЧ РФ указали на роль военно-патриотических фильмов при воспитании молодежи
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