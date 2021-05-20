В СПЧ РФ указали на роль военно-патриотических фильмов при воспитании молодежи

России нужны программы, направленные на патриотическое, политическое и нравственное воспитание молодежи. Например, через показ подрастающему поколению правильных военно-патриотических фильмов о настоящих героях. Таким мнением с ФАН поделилась заместитель председателя Совета по правам человека в РФ Ирина Киркора, комментируя премьеру картины «Турист» о вкладе российских инструкторов в стабилизацию обстановки на территории африканской страны.

14 мая в Банги состоялась премьера российского фильма о Центральноафриканской Республике. Картина стала первой совместной творческой работой Москвы и Банги, которая лишний раз подтверждает дружбу двух народов. Это первый художественный фильм, вышедший на языке санго. Он рассказывает историю российского офицера с позывным «Турист», который в составе группы специалистов прибыл обучать вооруженные силы (FACA) в ЦАР.

«С июля 2020 года после вступления в силу соответствующих изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ» было введено такое понятие, как воспитательная функция. Воспитание должно быть направлено на развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. И, на мой взгляд, сегодня нам действительно необходимы различные программы, направленные на патриотическое, политическое и нравственное воспитание молодежи, которых сегодня нет», — поделилась мнением зампредседателя СПЧ.

Кадр из фильма «Турист» /

Ирина Киркора считает, что, помимо показа военно-патриотических фильмов подрастающему поколению, необходимо проводить вместе с ними анализ картины, чтобы закрепить полученные во время просмотра знания.

«Я не раз предлагала и до сих пор считаю необходимым разработать и организовать программу по воспитательной работе в формате кинолектория, к работе которой можно привлечь квалифицированных специалистов, психологов и педагогов, которые в рамках данного формата лектория могли бы провести анализ фильма, а также предложить упражнения, направленные на создание открытого диалога с молодым поколением», — рассказала собеседница агентства.

Что касается выбора фильма, то к нему нужно подходить достаточно серьезно, добавила Киркора. Он должен рассказывать о подвигах, о героях — настоящих мужчинах, готовых жертвовать собой ради Родины.

Кадр из фильма «Турист» /

«Сюжет картины должен быть и историческим событием, и примером действий молодого поколения по защите своей Родины», — резюмировала она.

Ранее российский военный, депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН поддержал идею фильма «Турист», созданного совместными усилиями российских и центральноафриканских кинематографистов. Он подчеркнул, что на таких фильмах необходимо воспитывать подрастающее поколение, показывая, что в сложных ситуациях мы должны помогать друг другу.