Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
Все новости
20 мая 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
Все новости

Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана

Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
army.mil  /  US Army

Вашингтон, 20 мая. У Соединенных Штатов нет соглашений с соседними странами на облет Афганистана, что осложняет контроль за ситуацией в данном государстве после вывода оттуда войск. Об этом сообщил глава центрального командования США на Ближнем Востоке (SENTCOM) Фрэнк Маккензи.

Пентагон надеется, что проблемы вскоре удастся решить, а трудности носят временный характер.

«Переговоры с кабульскими соседями продвигаются, но они требуют времени. Возможность слежения за террористической угрозой и помощи афганским вооруженным силам зависит от того, как будут развиваться переговоры о соглашении», — заявил Маккензи.

В настоящий момент американское военное ведомство рассматривает план возможного развития событий после вывода войск, которое произойдет не позднее 11 сентября 2021 года. Пока же документ засекречен. Командующий SENTCOM лишь сообщил, какие риски могут последовать после реализации плана.

«Афганские военные, особенно ВВС, в значительной степени зависят от США в плане технического обслуживания и обучения, а также в обеспечении боевой поддержки с воздуха, когда их войска подвергаются атакам», — пояснил американский генерал.

Маккензи отметил, что сейчас движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) перестало атаковать войска Международной коалиции и сосредоточилось на ударах по афганской армии.

«Нас беспокоит то, что в Афганистане открываются неуправляемые пространства и террористы смогут вновь заявить о себе. Это будет не сразу. Вряд ли это возможно в следующем месяце или даже через полгода. Но со временем они снова соберутся с силами и станут угрозой», — сказал командующий SENTCOM.

Американский генерал отметил, что у талибов есть причины не стремиться к военной победе, а добиваться политического урегулирования путем переговоров, которое могло бы дать международную легитимность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

афганистан вывод войск сша Маккензи
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 77512 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 70608 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 47921 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 42613 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 38059 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Ближний Восток / Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
Рейтинг@Mail.ru