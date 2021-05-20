Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана

Вашингтон, 20 мая. У Соединенных Штатов нет соглашений с соседними странами на облет Афганистана, что осложняет контроль за ситуацией в данном государстве после вывода оттуда войск. Об этом сообщил глава центрального командования США на Ближнем Востоке (SENTCOM) Фрэнк Маккензи.

Top US general in the Mideast to recommend post-withdrawal plan for Afghanistan https://t.co/xIs8UD1x2A pic.twitter.com/ikd5YRfrVe — Military Times (@MilitaryTimes) May 19, 2021

Пентагон надеется, что проблемы вскоре удастся решить, а трудности носят временный характер.

«Переговоры с кабульскими соседями продвигаются, но они требуют времени. Возможность слежения за террористической угрозой и помощи афганским вооруженным силам зависит от того, как будут развиваться переговоры о соглашении», — заявил Маккензи.

В настоящий момент американское военное ведомство рассматривает план возможного развития событий после вывода войск, которое произойдет не позднее 11 сентября 2021 года. Пока же документ засекречен. Командующий SENTCOM лишь сообщил, какие риски могут последовать после реализации плана.

«Афганские военные, особенно ВВС, в значительной степени зависят от США в плане технического обслуживания и обучения, а также в обеспечении боевой поддержки с воздуха, когда их войска подвергаются атакам», — пояснил американский генерал.

Маккензи отметил, что сейчас движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) перестало атаковать войска Международной коалиции и сосредоточилось на ударах по афганской армии.

«Нас беспокоит то, что в Афганистане открываются неуправляемые пространства и террористы смогут вновь заявить о себе. Это будет не сразу. Вряд ли это возможно в следующем месяце или даже через полгода. Но со временем они снова соберутся с силами и станут угрозой», — сказал командующий SENTCOM.

Американский генерал отметил, что у талибов есть причины не стремиться к военной победе, а добиваться политического урегулирования путем переговоров, которое могло бы дать международную легитимность.

1 Организация запрещена на территории РФ.