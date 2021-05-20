Цивин рассказал о поддержке со стороны Марии Баталовой

Дочь великого актера во время дачи показаний следователю подтвердила, что знала о покупке комнат на Кутузовском проспекте, рассказал ФАН Михаил Цивин. Более того, по его словам, Мария Алексеевна заявила, что куплены эти комнаты были ради вложения денег в недвижимость. То есть ее показания полностью совпали с показаниями Натальи Дрожжиной, которую сейчас обвиняют в том, что она использовала в своих интересах деньги Баталовых.

«Никто не может упрекнуть Наталью Георгиевну в том, что она пользовалась [кредитными] картами Марии Алексеевны Баталовой или Гитаны Аркадьевны в своих целях. Когда покупали эти комнаты для Баталовой, все было согласовано. И Маша даже в своих показаниях следователю это подтвердила. Это Гитана Аркадьевна ничего не подписывала, ничего не помнит. Маша написала: «Они сделали эту покупку для того, чтобы вложить наши деньги», — говорит Михаил Цивин.

Вдова Баталова — Гитана Леонтенко — на суде и позже в СМИ сказала, что понятия не имела о покупке комнат на Кутузовском проспекте — деньги, к которым у Дрожжиной был доступ, Наталья Георгиевна использовала в своих целях. Адвокаты Баталовой заявили, что будут пытаться признать сделку по покупке комнат недействительной.

«Гитана Аркадьевна не хотела держать на счетах евро и доллары, так как на них не платят процентов, ей это невыгодно. У нее есть порядка 85 тысяч евро на счету в Германии, она хотела их забрать и сюда привезти. Но я этого не сделал. Она давала даже доверенности посторонним людям, чтобы они привезли эти деньги сюда, в Москву. Я ее еле отговорил», — утверждает Михаил Цивин.

Ранее ФАН сообщал, что Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора ЦАО города Москвы в интересах Марии Баталовой о признании договоров пожизненной ренты недействительными.