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20 мая 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
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В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
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Цивин рассказал о поддержке со стороны Марии Баталовой

Общество
Цивин рассказал о поддержке со стороны Марии Баталовой
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Дочь великого актера во время дачи показаний следователю подтвердила, что знала о покупке комнат на Кутузовском проспекте, рассказал ФАН Михаил Цивин. Более того, по его словам, Мария Алексеевна заявила, что куплены эти комнаты были ради вложения денег в недвижимость. То есть ее показания полностью совпали с показаниями Натальи Дрожжиной, которую сейчас обвиняют в том, что она использовала в своих интересах деньги Баталовых.

«Никто не может упрекнуть Наталью Георгиевну в том, что она пользовалась [кредитными] картами Марии Алексеевны Баталовой или Гитаны Аркадьевны в своих целях. Когда покупали эти комнаты для Баталовой, все было согласовано. И Маша даже в своих показаниях следователю это подтвердила. Это Гитана Аркадьевна ничего не подписывала, ничего не помнит. Маша написала: «Они сделали эту покупку для того, чтобы вложить наши деньги», — говорит Михаил Цивин.

Вдова Баталова — Гитана Леонтенко — на суде и позже в СМИ сказала, что понятия не имела о покупке комнат на Кутузовском проспекте — деньги, к которым у Дрожжиной был доступ, Наталья Георгиевна использовала в своих целях. Адвокаты Баталовой заявили, что будут пытаться признать сделку по покупке комнат недействительной.

«Гитана Аркадьевна не хотела держать на счетах евро и доллары, так как на них не платят процентов, ей это невыгодно. У нее есть порядка 85 тысяч евро на счету в Германии, она хотела их забрать и сюда привезти. Но я этого не сделал. Она давала даже доверенности посторонним людям, чтобы они привезли эти деньги сюда, в Москву. Я ее еле отговорил», — утверждает Михаил Цивин.

Ранее ФАН сообщал, что Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора ЦАО города Москвы в интересах Марии Баталовой о признании договоров пожизненной ренты недействительными.

суд баталова цивин
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