Прививки от COVID должны быть обязательными. Но с условием. Колонка доктора Мясникова

Считаю, что любая вакцинация должна быть обязательной, во всяком случае это касается национального календаря прививок для детей. Что касается вакцинации от COVID-19, то я бы тоже сделал ее обязательной, во всяком случае, для групп риска. Это в первую очередь пожилые, хронически больные и другие уязвимые категории граждан. Я бы также сделал прививку обязательной для людей, работающих на «первой линии», — это врачи, медсестры и так далее.

Дело в том, что вакцинация — это не только личное дело. Это гражданский долг каждого человека, это наш вклад в создание коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет потому и называется коллективным, что он зависит от количества не только переболевших, но и вакцинированных.

Если даже не делать прививку строго обязательной, я бы во всяком случае резко усложнил жизнь непривитым. Я бы не принимал их в институты, в средние учебные заведения, на брал на работу, не пускал в самолеты, на концерты, в рестораны. Что касается посещения публичных мест, тут, конечно, нужно делать поправку, связанную с наличием у человека антител. Бывает, что у привитых антитела не вырабатываются, а у переболевших их, наоборот, много. Так что тут нужна дифференциация, но тем не менее…

ФБА «Экономика сегодня» /

Но есть важный момент. Прививка от COVID-19 может стать обязательной только при выполнении одного очень важного условия — надо принять жесткий закон о компенсации в случае осложнений после вакцинации. Люди должны понимать, что у них будут определенные гарантии и в случае чего они получат выплаты. И эту компенсацию, очень крупную, им будут выдавать пожизненно. Такие гарантии нужны хотя бы потому, что раз уж человек, выполняя требования общества, идет на риск, хоть и небольшой, это общество обязано его поддержать, если ему не повезет. Гражданин должен быть уверен, что его не оставят, если после вакцинации у него — одного на много миллионов — будет выявлено серьезное осложнение. Если человек будет знать, что в этом случае государство его не бросит, тогда да, вакцинацию от COVID-19 можно делать обязательной.