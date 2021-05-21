Прививки от COVID должны быть обязательными. Но с условием. Колонка доктора Мясникова

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 11:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
11:22
Общество
Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
Все новости
21 мая 11:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Принц Гарри впервые высказался о признании Меган Маркл в суицидальных мыслях
11:37
Армия
СМИ подсчитали число ликвидированных бойцов ХАМАС за 11 дней конфликта в секторе Газа
11:36
Происшествия
Бывшая глава томского штаба Навального задержана на выходе из городской думы
11:36
Экономика
Полная стоимость ипотеки для россиян выросла в апреле
11:36
Общество
Законопроект о представительствах зарубежных IT-компаний внесен в Госдуму
11:34
Экономика
«Газпром» допускает рост поставок в Европу и Турцию в 2021 году
11:31
Происшествия
ФАН публикует кадры школьника, ранившего учительницу в Прикамье
11:30
Армия
Скучающие в Эстонии британские солдаты устраивают драки с местными жителями
11:30
Общество
Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера доступен для пользователей Netflix
11:30
Армия
Американцы рассказали, каким «смертоносным набором» Россия будет воевать с США в Арктике
11:29
Политика
Доклад повторного опроса по крушению MH17 передан в Гаагу
11:29
Политика
Элла Памфилова сообщила о возможных провокациях на предстоящих выборах
11:27
Происшествия
Врачи оперируют пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Березниках
11:27
Политика
Баранец назвал страны-адресаты предупреждения Путина о «выбивании зубов»
11:27
Политика
Консультант по деловому этикету объяснила ошибку Зеленского с косовороткой
11:27
Общество
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов
11:25
Политика
Песков выразил надежду на переговоры Путина и Маска
11:24
Политика
В Чехии рассказали, как скандал с Россией отразится на простых гражданах
11:22
Шоу-бизнес
Эксперт назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале
11:22
Общество
Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
Все новости

Прививки от COVID должны быть обязательными. Но с условием. Колонка доктора Мясникова

Общество
Прививки от COVID должны быть обязательными. Но с условием. Колонка доктора Мясникова
Федеральное агентство новостей  / 

Считаю, что любая вакцинация должна быть обязательной, во всяком случае это касается национального календаря прививок для детей. Что касается вакцинации от COVID-19, то я бы тоже сделал ее обязательной, во всяком случае, для групп риска. Это в первую очередь пожилые, хронически больные и другие уязвимые категории граждан. Я бы также сделал прививку обязательной для людей, работающих на «первой линии», — это врачи, медсестры и так далее.

Дело в том, что вакцинация — это не только личное дело. Это гражданский долг каждого человека, это наш вклад в создание коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет потому и называется коллективным, что он зависит от количества не только переболевших, но и вакцинированных.

Если даже не делать прививку строго обязательной, я бы во всяком случае резко усложнил жизнь непривитым. Я бы не принимал их в институты, в средние учебные заведения, на брал на работу, не пускал в самолеты, на концерты, в рестораны. Что касается посещения публичных мест, тут, конечно, нужно делать поправку, связанную с наличием у человека антител. Бывает, что у привитых антитела не вырабатываются, а у переболевших их, наоборот, много. Так что тут нужна дифференциация, но тем не менее…

Прививки от COVID должны быть обязательными. Но с условием. Колонка доктора Мясникова
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Но есть важный момент. Прививка от COVID-19 может стать обязательной только при выполнении одного очень важного условия — надо принять жесткий закон о компенсации в случае осложнений после вакцинации. Люди должны понимать, что у них будут определенные гарантии и в случае чего они получат выплаты. И эту компенсацию, очень крупную, им будут выдавать пожизненно. Такие гарантии нужны хотя бы потому, что раз уж человек, выполняя требования общества, идет на риск, хоть и небольшой, это общество обязано его поддержать, если ему не повезет. Гражданин должен быть уверен, что его не оставят, если после вакцинации у него — одного на много миллионов — будет выявлено серьезное осложнение. Если человек будет знать, что в этом случае государство его не бросит, тогда да, вакцинацию от COVID-19 можно делать обязательной.

вакцинация covid-19 александр мясников
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 93992 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 71632 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 50260 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 48174 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 44713 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / Прививки от COVID должны быть обязательными. Но с условием. Колонка доктора Мясникова
Рейтинг@Mail.ru