Сверхбыструю вычислительную систему разработали на Дону

Ростов-на-Дону, 20 мая. Вычислительную систему класса супер-ЭВМ разработали в донском научно-исследовательском центре.

Как пояснили в пресс-службе администрации области, преимущество нового суперкомпьютера перед многопроцессорными вычислительными системами кластерного типа состоит в том, что он способен решить сильносвязанные задачи.

Для того, чтобы добиться таких результатов, разработчики применили абсолютно новую систему охлаждения с использованием хладагента. Кроме того, создали и ряд технологических новинок, среди которых погружные подсистемы питания, платы управления и специальные радиаторы.

Глава регионального министерства промышленности отметил, что благодаря высокой производительности такие вычислительные системы можно использовать на удаленных объектах промышленной, транспортной и других инфраструктур.

Ранее ФАН рассказывал о конференции «Многоликий Петербург», где школьники представили свои научные работы по физико-математическому, естественно-научному и гуманитарному направлениям.