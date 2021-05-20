Сверхбыструю вычислительную систему разработали на Дону

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
18:28
Шоу-бизнес
Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества
Все новости
20 мая 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
18:28
Шоу-бизнес
Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества
Все новости

Сверхбыструю вычислительную систему разработали на Дону

Общество
Сверхбыструю вычислительную систему разработали на Дону
wikipedia.org  /  LSM_SUSU / CC BY-SA 4.0

Ростов-на-Дону, 20 мая. Вычислительную систему класса супер-ЭВМ разработали в донском научно-исследовательском центре.

Как пояснили в пресс-службе администрации области, преимущество нового суперкомпьютера перед многопроцессорными вычислительными системами кластерного типа состоит в том, что он способен решить сильносвязанные задачи.

Для того, чтобы добиться таких результатов, разработчики применили абсолютно новую систему охлаждения с использованием хладагента. Кроме того, создали и ряд технологических новинок, среди которых погружные подсистемы питания, платы управления и специальные радиаторы.

Глава регионального министерства промышленности отметил, что благодаря высокой производительности такие вычислительные системы можно использовать на удаленных объектах промышленной, транспортной и других инфраструктур. 

Ранее ФАН рассказывал о конференции «Многоликий Петербург», где школьники представили свои научные работы по физико-математическому, естественно-научному и гуманитарному направлениям.

ростов-на-дону суперкомпьютер ЭВМ
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 78968 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 73850 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 51364 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 43596 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 39040 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / Сверхбыструю вычислительную систему разработали на Дону
Рейтинг@Mail.ru