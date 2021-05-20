Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера

Санкт-Петербург, 20 мая. Северные народы с удовольствием пользуются современными гаджетами, что иногда мешает им пасти оленей, рассказал в медиацентре «Патриот» директор Кунсткамеры Андрей Головнев.

Он много раз слышал, что малым этносам приходит конец. Однако, по словам этнографа, культуры не умирают, а выживают и изменяются. Специалист заметил, что сообщества обладают силой, и в сложных ситуациях соплеменники помогают друг другу.

Головнев сообщил, что, согласно статистике, народов севера становится больше. В прошлом веке их насчитывалось 26, а сейчас 40 с лишним, подчеркнул эксперт.

На вопрос, утратит ли Россия малочисленные народы, Головнев ответил утвердительно. При этом он обратил внимание, что как только исчезает малочисленный народ, он преобразуется в многочисленный.

«Понятие народ не должно подвергаться подразделением на коренные. У нас с разных сторон проходили миграции, мы давным-давно перемешались, фронтира нет», — констатировал этнограф.

Андрей Головнев ответил на вопросы в рамках брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот». Полная трансляция доступна по ссылке. Архив материалов медиацентра находится здесь.