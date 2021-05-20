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новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера

Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 20 мая. Северные народы с удовольствием пользуются современными гаджетами, что иногда мешает им пасти оленей, рассказал в медиацентре «Патриот» директор Кунсткамеры Андрей Головнев.

Он много раз слышал, что малым этносам приходит конец. Однако, по словам этнографа, культуры не умирают, а выживают и изменяются. Специалист заметил, что сообщества обладают силой, и в сложных ситуациях соплеменники помогают друг другу.

Головнев сообщил, что, согласно статистике, народов севера становится больше. В прошлом веке их насчитывалось 26, а сейчас 40 с лишним, подчеркнул эксперт.

На вопрос, утратит ли Россия малочисленные народы, Головнев ответил утвердительно. При этом он обратил внимание, что как только исчезает малочисленный народ, он преобразуется в многочисленный.

«Понятие народ не должно подвергаться подразделением на коренные. У нас с разных сторон проходили миграции, мы давным-давно перемешались, фронтира нет», — констатировал этнограф.

Андрей Головнев ответил на вопросы в рамках брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот». Полная трансляция доступна по ссылке. Архив материалов медиацентра находится здесь.

технологии север головнев народы севера
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