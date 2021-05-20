СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде

Калининград, 20 мая. Смертельный пожар произошел в квартире 12-этажного жилого дома по улице Генерала Толстикова. Жертвой ЧП стал 11-летний мальчик.

Сотрудники регионального следственного управления выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика во время пожара в квартире на девятом этаже жилого дома, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

Первой задымление заметила соседка, она сообщила о пожаре в экстренные службы. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возгорание, но спасти ребенка не удалось. Вероятно, мальчик погиб, надышавшись ядовитым угарным газом.

Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили, что очаг возгорания находился в комнате, где проживал погибший вместе со старшим братом. Вероятной причиной пожара стало замыкание адаптера зарядного устройства. Все обстоятельства трагедии станут известны после проведения необходимых экспертиз.

Ранее два человека погибли при пожаре в подмосковной Коломне. Как сообщает РИАМО, возможной причиной возгорания стало замыкание электровыключателя.