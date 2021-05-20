Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки

Москва, 20 мая. Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что международный песенный смотр «Евровидение» давно утратил свой статус и больше не является важным музыкальным событием.

По словам Дробыша, нет никакого смысла обсуждать Евровидение и его участников. За последние несколько лет на конкурсе практически не осталось музыки. Композитор считает, что теперь целью этого песенного смотра являются эффектные сценические номера.

По его словам, Евровидение уже не является важным событием в музыкальной индустрии — его нельзя сравнить, например, со значением чемпионата мира по футболу для спорта. Несмотря на такую довольно низкую оценку, Виктор Дробыш заявил, что России не стоит отказываться от участия в конкурсе.

«Евровидение — это хороший повод всей Европе провести время: кому-то за спагетти, кому-то за сосисками, кому-то с бутылкой водки, кто что ест и пьет», — высказался музыкальный продюсер в беседе с NEWS.ru.

Виктор Дробыш был одним из авторов песни Party for Everybody, которую исполняли «Бурановские бабушки» на Евровидении в 2012 году. С этой композицией участницы из России заняли второе место, напоминает газета «Культура».

В этом году Россию на конкурсе представляет певица Манижа. Актриса Чулпан Хаматова призналась, что испытала невероятную гордость за страну, когда увидела номер артистки в первом полуфинале Евровидения.