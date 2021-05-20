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новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
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15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
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Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки

Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 20 мая. Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что международный песенный смотр «Евровидение» давно утратил свой статус и больше не является важным музыкальным событием.

По словам Дробыша, нет никакого смысла обсуждать Евровидение и его участников. За последние несколько лет на конкурсе практически не осталось музыки. Композитор считает, что теперь целью этого песенного смотра являются эффектные сценические номера.

По его словам, Евровидение уже не является важным событием в музыкальной индустрии — его нельзя сравнить, например, со значением чемпионата мира по футболу для спорта. Несмотря на такую довольно низкую оценку, Виктор Дробыш заявил, что России не стоит отказываться от участия в конкурсе.

«Евровидение — это хороший повод всей Европе провести время: кому-то за спагетти, кому-то за сосисками, кому-то с бутылкой водки, кто что ест и пьет», — высказался музыкальный продюсер в беседе с NEWS.ru.

Виктор Дробыш был одним из авторов песни Party for Everybody, которую исполняли «Бурановские бабушки» на Евровидении в 2012 году. С этой композицией участницы из России заняли второе место, напоминает газета «Культура».

В этом году Россию на конкурсе представляет певица Манижа. Актриса Чулпан Хаматова призналась, что испытала невероятную гордость за страну, когда увидела номер артистки в первом полуфинале Евровидения.

музыка евровидение конкурс дробыш
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Все новости / Шоу-бизнес / Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
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