Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах

Махачкала, 20 мая. Животноводческое предприятие «Агрофирма Согратль» из Дагестана стало абсолютным победителем всероссийской выставки племенных овец и коз. В качестве приза представителю хозяйства организаторы вручили автомобиль «Нива», сообщили ФАН в Минсельхозпроде республики.

«Дагестан на выставке представляют 16 предприятий, которые завоевали более 30 различных медалей, наград. Абсолютным победителем объявлена агрофирма «Согратль» из Гунибского района. Ее представитель Абдурахман Чураев получил ключи от новой «Нивы». Такой приз на выставке вручается впервые за 21 год ее проведения», — рассказали в пресс-службе аграрного ведомства.

XXI Российская выставка племенных овец и коз проходит в эти дни в Минеральных Водах. Республика Дагестан представлена на мероприятии 16 животноводческими хозяйствами из девяти районов республики. Аграрии региона привезли на конкурс овец пяти различных пород.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году Дагестан экспортировал в различные страны сельхозпродукцию на общую сумму 27,8 миллиона долларов. Большую часть в этом объеме составили рис и баранина.