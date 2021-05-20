Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи

Москва, 20 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках промыть мозги молодежи страны. Глава государства выступал на заседании Российского организационного комитета «Победа».

По его словам, некоторые молодые люди начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Это является результатом промывки мозгов.

«Этого нельзя допускать», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо принимать жесткие меры против тех, кто пытается оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. Кроме того, Путин считает, что все эти действия направлены на сдерживание России.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа.