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20 мая 15:56
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новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
Все новости

Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея

Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Санкт-Петербург, 20 мая. Директора Кунсткамеры и этнографа Андрея Головнева в ходе проведения брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» спросили о дальнейшем развитии музея.

Кунсткамера считается кабинетом редкостей, в настоящее время Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук — первый музей России, который был учрежден императором Петром Великим и расположен в Санкт-Петербурге.

Вместе с директором Кунсткамеры были разобраны актуальные вопросы. Члена-корреспондента РАН спросили о знаменитой анатомической коллекции музея и о том, чем она привлекает посетителей. По его словам, наука отличается от искусства тем, что фиксирует действительность.

«В этом смысле я придя на директорство был одновременно разочарован и впечатлен. Меня не пугает это, а удивляет», — отметил Головнев.

Этнограф также заявил, что, когда зарождались науки, человеку было интересно познавать самого себя. Также профессор прокомментировал дальнейшее развитие музея. По его мнению, сейчас необходимо определить финансовые действия по заказам. Это представляется достаточно сложным процессом, однако они близки к достижению успеха.

Кроме того, была сформулирована важная задача — решение субсидировать реэкспозицию, которая состоится ровно через год. Директор Кунсткамеры оветил на вопросы в рамках брифинга, который организован Медиагруппой «Патриот».

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Все новости / Экономика / Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
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