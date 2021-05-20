Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея

Санкт-Петербург, 20 мая. Директора Кунсткамеры и этнографа Андрея Головнева в ходе проведения брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» спросили о дальнейшем развитии музея.

Кунсткамера считается кабинетом редкостей, в настоящее время Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук — первый музей России, который был учрежден императором Петром Великим и расположен в Санкт-Петербурге.

Вместе с директором Кунсткамеры были разобраны актуальные вопросы. Члена-корреспондента РАН спросили о знаменитой анатомической коллекции музея и о том, чем она привлекает посетителей. По его словам, наука отличается от искусства тем, что фиксирует действительность.

«В этом смысле я придя на директорство был одновременно разочарован и впечатлен. Меня не пугает это, а удивляет», — отметил Головнев.

Этнограф также заявил, что, когда зарождались науки, человеку было интересно познавать самого себя. Также профессор прокомментировал дальнейшее развитие музея. По его мнению, сейчас необходимо определить финансовые действия по заказам. Это представляется достаточно сложным процессом, однако они близки к достижению успеха.

Кроме того, была сформулирована важная задача — решение субсидировать реэкспозицию, которая состоится ровно через год. Директор Кунсткамеры оветил на вопросы в рамках брифинга, который организован Медиагруппой «Патриот».