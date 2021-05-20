В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»

Москва, 20 мая. Представитель нефтегазового концерна отказалась называть дату завершения строительства проекта.

Заместитель руководителя «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила журналистам о том, что компания не будет оглашать дату окончания строительных работ и запуска магистрали в эксплуатацию. Об этом пишет ТАСС.

Бурмистрова сослалась на существование целой совокупности факторов, которые влияют на длительность постройки. Среди них она выделила погодные условия.

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG занимается информированием общественности о процессе работ по строительству «Северного потока — 2». Замруководителя концерна акцентировала внимание на будущей востребованности проекта и отметила, что «Газпром» всячески оберегает проект всевозможными юридическими способами.

Французские СМИ уверены, что все препятствия, которые возникают на пути продвижения проекта, ни к чему не приведут, а газопровод будет достроен, несмотря на американские провокации.