Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными

Москва, 20 мая. Минобороны РФ проводит работу по идентификации более трех млн солдат, погибших во время ВОВ и захороненных за пределами Отечества.

На текущий момент более 12 тыс. советских военнослужащих захоронены в 56 иностранных государствах, заявил Шойгу в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» под руководством президента РФ Владимира Путина.

По его словам, из 4,15 млн воинов, останки которых были обнаружены за пределами Отечества, идентифицированы только 861 тыс. Имена более трех млн человек по-прежнему неизвестны.

Ранее в Саратов прибыл «патриотический военный поезд», присланный Министерством обороны РФ.

Массовое захоронение мирных жителей времен ВОВ нашли в Новгородской области, передает сайт 360tv.ru.