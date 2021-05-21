«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр

Многие родители уверены, что компьютерные игры негативно влияют на психику детей. Можно ли жестокость подростков назвать последствиями увлечения такими играми, рассказала ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова.

«Ребенку желательно начинать пользовать гаджетами не раньше первого класса, потому что основная проблема подростков сейчас заключается в концентрации внимания и контролировании себя. Очень много сейчас детей с гипервозбудимостью и отсутствием внимания. А это факторы, которые необходимы для того, чтобы успешно учиться в школе», — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Психолог подчеркнула, что до школы ребенка нужно занять каким-то активным хобби, чтобы он больше двигался в реальном, а не виртуальном пространстве.

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Также для того, чтобы гаджет не стал триггером подростковой агрессии, необходимо ответственно подойти к выбору детских игр. Наталья Наумова отметила, что не все они вредны для психики ребенка.

«Важно учитывать, что в возрасте семи лет смерть — в нормативном страхе. В возрасте с семи до девяти лет важно исключать из игр, фильмов жестокие сцены (насилие, убийство). Восприятие ребенка в этом возрасте обострено на тему смерти, его охватывает тревога на любое проявление жестокости, что впоследствии может травмировать. Если мы выбираем игру, к примеру, вождение автомобиля, самолета и так далее, то в возрасте семь лет это вреда не нанесет», — добавила эксперт.

Игры с убийствами опасны вообще для всех, считает Наумова, поскольку происходит имитация действия. Так ребенок может готовиться к преступлению в реальной жизни.

«Когда у таких людей меняется психический статус или очень сильная злость притупила восприятие, они берутся за оружие — в этот момент они находятся в неадекватном состоянии. Эти стрялялочки являются тренажерами для убийств. Не стоит подвергать детей такому повышенному риску», — подчеркнула собеседница ФАН.

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Все понимают, что такие игры набирают популярность среди молодежи, запрещать подростку играть в них не стоит. Наталья Наумова объяснила, что лучше запрета — это диалог с наводящими на правильное самостоятельное решение вопросами.

«Тут очень важно помочь ребенку сформулировать эту мысль, понять, что он сам этого не хочет. Важно поделиться своими знаниями в дружелюбной форме, задавать вопросы, чтобы он сам делал выводы. Ребенок может вредничать, но важно не сдаваться и спокойно обсуждать с ребенком эту тему. Стрелялки действительно могут негативно сказываться на психике ребенка, могут дать перевозбуждение, ухудшить поведение и привести к расфокусировке внимания», — резюмировала психолог.

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