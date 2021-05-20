Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой

Москва, 20 мая. Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку своей юной воспитанницы Арины Парсеговой.

Плющенко опубликовал видео с девятилетней спортсменкой на своей странице в Instagram. На кадрах тренер помогает Парсеговой отрабатывать прыжок на льду, страхуя девочку с помощью специального устройства.

«Больше радиус, больше!» — командует олимпийский чемпион юной фигуристке.

Поклонники Евгения Плющенко похвалили старания тренера и его воспитанницы. Пользователи соцсети предсказывают Парсеговой большое будущее в спорте.

«Евгений вырастит своих чемпионов! Удачи тебе, успехов»; «Завораживает. Удачи вам, Евгений Викторович, и вашим ангелочкам!»; «Не сомневаюсь, что Арина будет знаменитой фигуристкой»; «Умничка! Желаю удачи на выступлениях», — написали комментаторы.

ФАН ранее выяснил, сколько заработала академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» за прошлый год. Оказалось, что школа олимпийского чемпиона приносит довольно неплохую прибыль.