Путин: Россия располагает самыми современными ядерными вооружениями

Москва, 20 мая. Благодаря рачительному отношению к финансовым ресурсам Российская Федерация обладает самыми мощными средствами стратегических вооружений при низких расходах на оборону.

Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отметив большую мощность и уникальность многих типов российского вооружения, которое не имеет аналогов в мире. При этом РФ находится в конце десятки стран-лидеров по военным расходам, добавил глава государства.

Ранее Путин призвал лидеров Израиля и Палестины к мирному урегулированию конфликта и к немедленному прекращению огня.