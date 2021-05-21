В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке

В развитии туризма на Камчатке необходимо учитывать особенности растительного и животного мира данной территории, только так можно найти баланс между сохранением природы и привлечением турпотока, заявил ФАН первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, депутат Николай Валуев.

В среду на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что турпоток на Камчатку нельзя увеличить в 10 раз, иначе «они просто там вытопчут все». Президент РФ Владимир Путин признался, что его задело это выражение. Глава государства призвал уважительнее относиться к туристам, создать инфраструктуру и «как следует организовать работу», чтобы сохранить природу.

Николай Валуев подчеркнул, что в заявлениях Путина и Чернышенко нет никакого разногласия — туризм на Камчатке развивать нужно, но при этом необходимо бережно относиться к природе и учитывать ее особенности.

«Баланс между сохранением природы и развитием туризма нужно искать не только на Камчатке, а во всех особых территориях, которые у нас есть. На каждой такой территории существует свой животный и растительный мир, которые нужно сберегать. Поэтому только баланс, учет и бережный подход к этим уголкам нашей Родины могут познакомить людей с невероятной природой и сохранить ее», — уверен депутат.

Global Look Press / Serguei Fomine

Валуев на примере объяснил, почему при формировании рекреационных потоков нужно уделять особое внимание природным особенностям.

«В Долине гейзеров в определенное время нужно быть очень бережными по отношению, например, к медведям, максимально не беспокоить их зимой. В этот момент лучше ограничить доступ людей на эту территорию», — рассказал парламентарий.

По словам Валуева, развитие туризма предполагает создание инфраструктуры: это не только строительство жилья для туристов, но и комплексный, взвешенный подход к сохранению природы.

«Невозможно выработать общий подход ко всем природным достопримечательностям, поэтому нужно учитывать мнение экологов, ученых в отношении каждой территории — в какое время, как и в каком объеме может быть туристическая нагрузка», — подытожил Валуев.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Дмитрию Чернышенко отправиться на Камчатку и разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров. Глава правительства подчеркнул, что необходимо разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.