В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 02:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
01:58
Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
01:31
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года
01:09
Общество
Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
Все новости
21 мая 02:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:29
Общество
Платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами запустят в России
02:20
Армия
Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа»
02:19
Общество
Лолита призывает подвергнуть скопинского маньяка химической кастрации
02:16
Политика
В Германии назвали причину отказа Байдена от санкций против «СП-2»
02:16
Армия
Универсальные десантные корабли пополнят вооружение Тихоокеанского флота
02:07
Политика
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
02:06
Общество
Центробанк РФ оценил идею идентификации банковских клиентов по видеосвязи
02:05
Политика
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать перемирие
02:00
Общество
«Стрелялки» — тренажеры для убийств: детский психолог о вреде компьютерных игр
01:58
Политика
Байден представил новую несмешную шутку
01:57
Общество
ЦБ запустил курсы по информбезопасности в области финансов для сотрудников МВД
01:47
Общество
Список регионов РФ для участия в онлайн-голосовании расширят к 2024 году
01:46
Шоу-бизнес
«Она была вне Вселенной»: Агутин рассказал о долгих ухаживаниях за Варум
01:31
Общество
Эндокринолог Васильева перечислила симптомы заболевания щитовидной железы
01:31
Общество
Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей в некоторых регионах РФ
01:14
Общество
Внешний вид Мэттью Перри заставил беспокоиться поклонников «Друзей»
01:13
Общество
Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья
01:11
Происшествия
Дети отрубили часть пальца трехлетнему ребенку в садике Нижнего Новгорода
01:10
Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о Пражской операции 1945 года
01:09
Общество
Российская экспедиция нашла на дне Баренцева моря субмарину и самолет
Все новости

В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке

Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
Global Look Press  /  Serguei Fomine

В развитии туризма на Камчатке необходимо учитывать особенности растительного и животного мира данной территории, только так можно найти баланс между сохранением природы и привлечением турпотока, заявил ФАН первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, депутат Николай Валуев.

В среду на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что турпоток на Камчатку нельзя увеличить в 10 раз, иначе «они просто там вытопчут все». Президент РФ Владимир Путин признался, что его задело это выражение. Глава государства призвал уважительнее относиться к туристам, создать инфраструктуру и «как следует организовать работу», чтобы сохранить природу.

Николай Валуев подчеркнул, что в заявлениях Путина и Чернышенко нет никакого разногласия — туризм на Камчатке развивать нужно, но при этом необходимо бережно относиться к природе и учитывать ее особенности.

«Баланс между сохранением природы и развитием туризма нужно искать не только на Камчатке, а во всех особых территориях, которые у нас есть. На каждой такой территории существует свой животный и растительный мир, которые нужно сберегать. Поэтому только баланс, учет и бережный подход к этим уголкам нашей Родины могут познакомить людей с невероятной природой и сохранить ее», — уверен депутат.

В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
Global Look Press  / Serguei Fomine

Валуев на примере объяснил, почему при формировании рекреационных потоков нужно уделять особое внимание природным особенностям.

«В Долине гейзеров в определенное время нужно быть очень бережными по отношению, например, к медведям, максимально не беспокоить их зимой. В этот момент лучше ограничить доступ людей на эту территорию», — рассказал парламентарий.

По словам Валуева, развитие туризма предполагает создание инфраструктуры: это не только строительство жилья для туристов, но и комплексный, взвешенный подход к сохранению природы.

«Невозможно выработать общий подход ко всем природным достопримечательностям, поэтому нужно учитывать мнение экологов, ученых в отношении каждой территории — в какое время, как и в каком объеме может быть туристическая нагрузка», — подытожил Валуев.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Дмитрию Чернышенко отправиться на Камчатку и разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров. Глава правительства подчеркнул, что необходимо разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.

камчатка туризм валуев
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 82162 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 60286 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 46329 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 41129 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 40419 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Все новости / Общество / В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
Рейтинг@Mail.ru