Кураторы Навального надеются выпросить донаты на новые юрлица

Проекты «Штабы Навального»1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), «Фонд борьбы с коррупцией»2 (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), «Фонд защиты прав граждан» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) со дня на день прекратят свое существование.

Если суд удовлетворит иск прокуратуры и признает организации экстремистскими, то их учредителям грозит запрет на регистрацию юридических лиц. Возможно, именно поэтому координаторы штабов начали регистрировать новые юридические лица, надеясь, что заграничные донаты потекут к новому юрлицу.

В конце марта этого года уфимская сторонница блогера Лилия Чанышева зарегистрировала ООО «Центр защиты прав граждан «Штаб», который через месяц переименовала в ООО «Центр защиты прав граждан «Штаб Навального». Вроде все слова старые, а получилось новое название, новое юрлицо, к которому у прокуратуры нет претензий. Да и не признано пока иностранным агентом.

Штаб Навального в Санкт-Петербурге сменил свое название сразу после подачи иска в суд о признании экстремистским общественного движения «Штабы Навального», теперь он называется просто «Навальный/Санкт-Петербург». Поменяли название везде — от соцсетей до сайта.

Напомним, ФАН сообщал, что очередное заседание по делу признания экстремистскими организациями ФБК, «Фонда защиты прав граждан» и «Штабы Навального» состоится лишь 9 июня. Прокуратура добавила еще шесть томов документов-доказательств по деятельности данных организаций.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.