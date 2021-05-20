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20 мая 18:55
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18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
18:28
Шоу-бизнес
Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества
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Кураторы Навального надеются выпросить донаты на новые юрлица

Россия
Кураторы Навального надеются выпросить донаты на новые юрлица
Федеральное агентство новостей  / 

Проекты «Штабы Навального»1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), «Фонд борьбы с коррупцией»2 (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), «Фонд защиты прав граждан» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) со дня на день прекратят свое существование.

Если суд удовлетворит иск прокуратуры и признает организации экстремистскими, то их учредителям грозит запрет на регистрацию юридических лиц. Возможно, именно поэтому координаторы штабов начали регистрировать новые юридические лица, надеясь, что заграничные донаты потекут к новому юрлицу.

В конце марта этого года уфимская сторонница блогера Лилия Чанышева зарегистрировала ООО «Центр защиты прав граждан «Штаб», который через месяц переименовала в ООО «Центр защиты прав граждан «Штаб Навального». Вроде все слова старые, а получилось новое название, новое юрлицо, к которому у прокуратуры нет претензий. Да и не признано пока иностранным агентом.

Штаб Навального в Санкт-Петербурге сменил свое название сразу после подачи иска в суд о признании экстремистским общественного движения «Штабы Навального», теперь он называется просто «Навальный/Санкт-Петербург». Поменяли название везде — от соцсетей до сайта.

Напомним, ФАН сообщал, что очередное заседание по делу признания экстремистскими организациями ФБК, «Фонда защиты прав граждан» и «Штабы Навального» состоится лишь 9 июня. Прокуратура добавила еще шесть томов документов-доказательств по деятельности данных организаций.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

россия навальный фбк
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