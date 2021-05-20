Военнослужащие ВС РФ за 2020 год провели восемь поисковых экспедиций по местам ВОВ

Москва, 20 мая. Российские военнослужащие провели восемь экспедиций по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, на сегодняшний день в России зарегистрировано 1593 поисковых отряда, в состав которых входит более 48 тысяч человек.

«В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, военнослужащие провели восемь поисковых экспедиций», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу также отметил, что на протяжении многих лет военное ведомство России проводит мероприятия по обеспечению сохранности военно-мемориальных объектов. В 2020 году по инициативе министерства была введена уголовная ответственность за порчу и осквернение воинских захоронений и памятников защитникам ВОВ, резюмировал он.

Ранее Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении.

Благотворительный аукцион картин и личных вещей Сергея Шойгу прошел в Москве, передает сайт 360tv.ru.