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20 мая 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Военнослужащие ВС РФ за 2020 год провели восемь поисковых экспедиций по местам ВОВ

  /   Обновлено: 20 мая 2021 15:21
Армия
Военнослужащие ВС РФ за 2020 год провели восемь поисковых экспедиций по местам ВОВ
vk.com  /  Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Москва, 20 мая. Российские военнослужащие провели восемь экспедиций по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, на сегодняшний день в России зарегистрировано 1593 поисковых отряда, в состав которых входит более 48 тысяч человек.

«В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, военнослужащие провели восемь поисковых экспедиций», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу также отметил, что на протяжении многих лет военное ведомство России проводит мероприятия по обеспечению сохранности военно-мемориальных объектов. В 2020 году по инициативе министерства была введена уголовная ответственность за порчу и осквернение воинских захоронений и памятников защитникам ВОВ, резюмировал он.

Ранее Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении.

Благотворительный аукцион картин и личных вещей Сергея Шойгу прошел в Москве, передает сайт 360tv.ru.

минобороны рф шойгу вов вс россии
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Все новости / Армия / Военнослужащие ВС РФ за 2020 год провели восемь поисковых экспедиций по местам ВОВ
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