Москва, 20 мая. Все от России периодически хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг выступил на заседании оргкомитета "Победа". Он отметил, что некоторые страны осмеливаются публично утверждать, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. По словам президента, слышать такие вещи странно.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», — предупредил российский лидер.

В ходе выступления Путин также затронул проблему искажения роли Красной армии в победе над нацизмом. Он подчеркнул, что о попытки оболгать историю недопустимы, и призвал новые поколения ответственно подходить к сохранению памяти о героическом подвиге предков.