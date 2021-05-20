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новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
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Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
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Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» всем, кто попробует что-то у нее откусить

  /   Обновлено: 20 мая 2021 15:33
Общество
Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» всем, кто попробует что-то у нее откусить
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 20 мая. Все от России периодически хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг выступил на заседании оргкомитета "Победа". Он отметил, что некоторые страны осмеливаются публично утверждать, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. По словам президента, слышать такие вещи странно.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться», — предупредил российский лидер.

В ходе выступления Путин также затронул проблему искажения роли Красной армии в победе над нацизмом. Он подчеркнул, что о попытки оболгать историю недопустимы, и призвал новые поколения ответственно подходить к сохранению памяти о героическом подвиге предков.

путин россия президент рф
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Все новости / Общество / Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» всем, кто попробует что-то у нее откусить
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